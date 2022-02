La Guardia Civil de Alicante ofrecerá a partir de este martes 1 de marzo el servicio de cita previa para poner denuncias y trámites no urgentes en los veinte Puestos Principales de la provincia. El pasado 15 de octubre comenzó una fase piloto de prueba del servicio en el Puesto Principal de Torrevieja, además de otros puestos de las Comandancias de Madrid y Almería, y los resultados obtenidos se han considerado muy positivos, tanto para los ciudadanos, como para la propia unidad que ofrece el servicio.

Este plan piloto se suma a los dos sistemas instaurados previamente para denuncias electrónica y de cita previa en las Intervenciones de Armas y Explosivos. Los tres sistemas están accesibles a través de la página web oficial www.guardiacivil.es, con la finalidad de facilitar las relaciones de atención a la ciudadanía.

La fase piloto del servicio de cita previa de las oficinas de Atención al Ciudadano se implantó inicialmente en seis cuarteles de las comandancias de Madrid, Alicante y Almería. Dada la valoración positiva que está teniendo, se ha comenzado a ampliar de forma progresiva en otros cuarteles de estas comandancias. Ahora, cuatro meses y medio después de su comienzo en el Puesto Principal de Torrevieja, la provincia de Alicante ofrecerá el servicio en Almoradí, Altea, Aspe, Callosa de Segura, Calp, El Campello, Crevillent, Dolores, Pilar de la Horadada, El Verger, Guardamar, Ibi, Xàbia, Novelda, Sant Joan d'Alacant, San Vicente del Raspeig, Santa Pola, La Vila Joiosa y Villena.

Este servicio de cita previa permite reservar desde la web oficial www.guardiacivil.es un turno de atención personal en las oficinas de la Guardia Civil de los puestos que lo ofrecen, bien para la presentación de denuncias, como la realización de cualquier otro trámite de los que se pueden realizar.

La Guardia Civil asegura que en Torrevieja se han obtenido los objetivos pretendidos con la cita previa, como evitar esperas y ofrecer una mejor atención al ciudadano. La cita puede ser solicitada desde la página web oficial de la Guardia Civil www.guardiacivil.es, y también presencial o telefónicamente dirigiéndose a uno de los Puestos que ofrecen el servicio.

Este servicio no está recomendado en los casos en los que no es conveniente posponer una denuncia, como sería el de los delitos en los que se haya empleado violencia o intimidación; cuando exista un autor que pueda ser reconocido por la víctima o los testigos; la desaparición de personas; cuando la víctima del delito sea menor de edad o discapacitado; si el delito se está cometiendo o se acaba de cometer; cuando se trate de un robo con escalo o fuerza en las cosas (roturas o fracturas de puertas o ventanas); o cuando se trate de hechos que requieran de la pronta presencia de agentes en el escenario de los hechos. El ciudadano tiene la posibilidad, una vez personado en las dependencias, de recibir el asesoramiento de un profesional sobre la conveniencia o no de programar una cita previa o de poner la denuncia de forma inmediata. En estos meses, las denuncias para las que más se ha recurrido a usar la cita previa son las relacionadas con delitos de hurto o daños materiales de pequeña entidad, así como las de delitos de otra naturaleza, de menor gravedad.

Desde la implantación el pasado mes de octubre, se le ha dado la publicidad necesaria para darlo a conocer a los destinatarios. El uso del sistema, que se encuentra aún en proceso de adaptación, y que se va mejorando en base a la experiencia, está cada vez más normalizado entre los ciudadanos, que están transmitiendo su satisfacción con los beneficios obtenidos con su uso.