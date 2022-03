La viuda del hombre asesinado en Albatera dice que su hijo era "una bomba y la tenía dentro de casa"

La viuda del hombre asesinado a cuchilladas por su hijo de 30 años en junio de 2020 en Albatera ha asegurado en el juicio que se celebra en Elche que a diario "temíamos por nuestra integridad" y ha manifestado que "era una bomba y la tenía dentro de casa". La mujer ha relatado todos los esfuerzos realizados por ella y su marido durante una década para tratar de ayudar a su hijo tras diagnosticarle una esquizofrenia paranoide en 2010. Sin embargo, era habitual que no se tomara la medicación y aunque sus padres le instaban a hacerlo y discutían por ello, su hijo se refugiaba en el consumo de cannabis. "Decía que la marihuana le curaba, pero era una bomba", ha reiterado su madre.

La madre del acusado ha rememorado entre lágrimas la situación vivida la tarde del 19 de junio de 2020 cuando descubrió que su hijo había matado a cuchilladas a su marido. "Al final lo he hecho", llegó a decirle el procesado a su madre mientras estaba en el suelo inmovilizado por los policías locales de Albatera que le redujeron. La madre y otro hijo requirieron la ayuda de la Policía Local de Albatera cuando comprobaron que no podían abrir la puerta y dos agentes acudieron con una pata de cabra para acceder. Temían que podría haber ocurrido algo malo y desafortunadamente así sucedió.

Desde dentro, el acusado insultaba a los agentes y decía que "esta es mi propiedad y aquí no entra nadie". Cuando lograron abrir el acusado, según han explicado en el juicio los policías locales, portaba una navaja y se abalanzó sobre ellos e intentó agredirles con el arma blanca. Uno de los policías tuvo que dispararle hasta dos veces con una pistola eléctrica táser y así lograron que soltara la navaja. Sin embargo, no se quedó paralizado y aún pudo salir corriendo de la vivienda pero una vez en la calle se resbaló y los policías lograron inmovilizarlo y detenerlo.

El acusado, que el primer día de juicio negó haber matado a su padre y aseguró no estar "loco", tuvo brotes psicóticos cuando no se tomaba la medicación y fue ingresado en el hospital en varias ocasiones desde que se le diagnosticó la esquizofrenia paranoide, según ha declarado su madre en la vista oral. Su hijo "siempre tenía el mismo delirio, que no éramos sus padres biológicos y que los suyos eran millonarios, que era un niño robado", ha añadido la mujer del fallecido.

El hermano del acusado que acompañaba a su madre cuando descubrieron el crimen ha señalado que cuando pudieron entrar al domicilio y vieron a su padre en el salón ya estaba fallecido. Ha confirmado que su hermano no tomaba habitualmente la medicación por la esquizofrenia y ha reconocido que en alguna ocasión "sí he tenido miedo de él".

"Cuando no se medicaba se ponía violento"

La madre del acusado ha afirmado que su hijo la tiró al suelo en una ocasión y ha indicado que "cuando no se tomaba la medicación se ponía violento". Asimismo, ha reconocido que sigue viviendo en el mismo domicilio de Albatera donde ocurrieron los hechos y asegura que no se le borra la imagen de su marido tendido en el suelo y todo lleno de sangre. "A mi marido lo veo todos los días en el mismo sitio", ha manifestado, además de declarar que su hijo "no va a volver" al domicilio.

Uno de los dos policías locales que participaron en la detención ha señalado que el arrestado les reconoció que le había matado "porque no era su padre".