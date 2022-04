Dos años de cárcel por difundir los correos electrónicos íntimos de su exesposa con otro hombre

Dos años de prisión. Esa es la pena impuesta por los juzgados pontevedreses a un hombre que se apoderó y reveló a terceros el contenido de correos electrónicos de carácter íntimo que su exmujer había intercambiado con otro hombre. El delito por el que se le condena: descubrimiento y revelación de secretos agravado por su difusión a terceros. Además, deberá indemnizar a la víctima con tres mil euros.

La primera sentencia condenatoria, en la que se impusieron estos dos años de prisión, llegó de la mano del juzgado de lo Penal 1 de Pontevedra. En ella se establece como hechos probados que el acusado, en fechas posteriores al 6 de septiembre de 2015, utilizó el ordenador de la recepción de un hotel de Sanxenxo para acceder a la cuenta de correo de la que era titular su exmujer y, “movido por la intención de invadir su intimidad”, el acusado “abrió e imprimió el contenido de tres correos electrónicos” en los que la víctima “mantenía conversaciones de carácter íntimo con un hombre a través de la cuenta de correo de éste”, en las que “se declaraban su amor, sus deseos y sus mutuas necesidades”.

Con dichos correos impresos y junto con otra documentación, “el acusado elaboró lo que dio en denominar un dossier que hizo llegar a varias personas del entorno de su exmujer”, finaliza el relato de hechos probados.

La Audiencia concluye que el hecho de que “una persona tenga o no una relación extramatrimonial constituye sin lugar a dudas un dato sensible para ella", una información que el acusado no debió obtener y mucho menos exponer a terceros

El acusado presentó recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Pontevedra y la Sección Segunda acaba de dictar sentencia desestimatoria del mismo, confirmando la condena impuesta en primera instancia por el juzgado de lo Penal.

Alegaba el acusado, entre otras cuestiones, que los datos supuestamente descubiertos “en modo alguno entran en la categoría de datos sensibles en los términos exigidos por la jurisprudencia” alegando que “resulta obvio que no es lo mismo el dato de la orientación sexual de una persona, que el hecho de que una persona tenga o no una relación extramarital”. Por lo que defendía que no cabía posibilidad de condena. No lo entiende así la Audiencia que, tras recordar el contenido del artículo 197 del Código Penal, asegura el hecho de que “una persona tenga o no una relación extramatrimonial (…) constituye sin lugar a dudas un dato sensible para ella, tratándose de una información íntima de dicha señora, que el acusado no puede divulgar sin su conocimiento y permiso, como así hizo, y mucho menos confeccionar un dossier al respecto y exhibirlo a familiares y amigos de la perjudicada”.

Tras rechazar alguna otra alegación del recurrente, como una posible atenuante por dilaciones indebidas, la Audiencia Provincial confirma la condena impuesta por el juzgado de lo penal, una decisión contra la que todavía cabe imponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.