La Policía Nacional ha detenido en la ciudad de Alicante a una mujer de nacionalidad española y 38 años de edad, que había denunciado ser víctima de un robo con violencia de su bolso y de un teléfono móvil que ni siquiera poseía.

Según fuentes policiales, la supuesta víctima habría relatado que caminaba por la calle cuando una persona se le acercó rápidamente y le empujó tirándole al suelo, tras lo que le arrebató el bolso en el que supuestamente portaba su móvil y otros enseres.

La denunciante, además, aportó todo lujo de detalles sobre el presunto autor de robo. Según indica la Policía Nacional, habría descrito tanto el físico del supuesto autor como la vestimenta que portaba, lo que a la postre resultó ser totalmente falso.

Los agentes del Grupo II de Investigación de la Comisaría de Distrito Norte de Alicante comenzaron las pesquisas y descubrieron que lo relatado por la presunta víctima no encajaba con los hechos sucedidos, por lo que citaron nuevamente a la denunciante. La mujer, al tratar de explicar lo acontecido, no hizo sino caer en contradicciones e inexactitudes para finalmente acabar manifestando que todo había sido producto de su imaginación, que no había sufrido robo alguno y que ni siquiera poseía ningún teléfono móvil. La denunciante confesó que lo había denunciado con la intención de cobrar el seguro con la factura telefónica de un conocido.

Los policías han detenido a la denunciante a la que han acusado de una presunta simulación de delito. La mujer ha quedado en libertad tras prestar declaración en dependencias policiales a la espera de ser citada ante la Autoridad judicial.

La Policía Nacional ha indicado en un comunicado que todas las denuncias son investigadas y que fingir ser víctima de un delito es delito y puede acarrear, a la postre, un grave perjuicio como es el hecho de llegar a contar con antecedentes penales.