Miguel Ángel Pierri, abogado que defiende al fundador y líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, quien está en prisión preventiva acusado de estafa reiterada y asociación ilícita por montar un ponzi de ámbito internacional, con numerosos afectados en España, considera que Juliana Companys, la fiscal de la localidad argentina de Villa María donde se originaron las primeras denuncias contra la compañía, ha actuado movida por fines distintos a los de su función pública.

Así lo manifestó reiteradamente en una videoconferencia con simpatizantes de Cositorto en la que participó hace un par de noches invitado por Gladys Ortiz, una de las últimas testaferros del empresario argentino que aún le apoya y que aparece en las escuchas que figuran en el sumario del caso en conversación con algunos de los procesados.

La causa de Ariel Lijo "está muy controlada"

El letrado argentino comenzó su intervención glosando la evolución del caso desde que comenzó su representación legal. A su entender, la denuncia más importante que recae sobre Zoe es la del juzgado federal que lleva Ariel Lijo por el supuesto lavado de activos de la compañía porque "a la postre va a ser por la cual haya que responder en algún momento".

Una causa que, dijo, en lo estrictamente profesional "goza de buena salud" y "está muy controlada y tenemos una evolución minuto a minuto. De hecho, tenemos un juez con un criterio distinto que no libra órdenes de detención y está investigando".

Estas declaraciones de Pierri se producen después de que algunos medios de comunicación argentinos hayan puesto de relieve el vínculo existente entre el juez Ariel Lijo y L'Express, un concesionario de coches de Buenos Aires registrado judicialmente a petición de la fiscal Companys y al que Zoe transfirió entre mediados de 2021 y comienzos de este año más de 100 millones de pesos.

El diario Villamariaya.com y el periodista Andrés Lerner en la televisión nacional C5N reflejaron que la causa federal por presunto blanqueo de dinero de Zoe apenas ha tenido avances, hasta el punto de que oficinas como la sede ubicada en la calle Crisólogo Larralde de la capital fueron registradas tiempo después de que estallara el caso y cuando ya habían sido completamente desmanteladas por sus responsables.

A la sombra de la sospecha sobre la inactividad de Lijo se suma que a la inauguración de L'Express también acudió el diputado del PRO Cristian Ritondo, quien ya había sido visto en algunas reuniones públicas donde también estuvo Leonardo Cositorto.

¿Adivinen si en la misma fiestita también estuvo @cristianritondo? ¿Se entiende ahora por qué solo avanzan las causas judiciales contra Leonardo Cositorto y #GeneraciónZoe en el interior del país? https://t.co/y3lol0flzG pic.twitter.com/pKs0RTf1bT — Javier "tenaz" Smaldone (@mis2centavos) 19 de mayo de 2022

El único periodista que se hizo eco del tema fue @andreslerner90. El resto... mudos. pic.twitter.com/iQmucgAABb — Javier "tenaz" Smaldone (@mis2centavos) May 19, 2022

Su acusación contra la acusadora

Miguel Ángel Pierri, uno de los abogados más mediáticos de Argentina, señaló en su videoconferencia con los fieles a Cositorto que, en contraposición a la postura de Lijo, Juliana Companys tuvo "una actitud absolutamente distinta, evidentemente respondiendo a algún mandato que desconozco, más allá de su rol de fiscal".

A su juicio, la acusadora pública cordobesa se dedicó a "perseguir no solo en el plano estrictamente judicial a Generación Zoe y a mi defendido sino que impulsó una estrategia de comunicación mediática y provocó, como ustedes sabrán, un grave deterioro a la actividad de Zoe".

El relato del abogado suscribió de este modo la versión de su defendido, incluyendo los supuestos "actos de violencia" en algunas oficinas, curiosamente nunca denunciados, que según ellos llevaron a que se tomara la decisión de cerrar las instalaciones, paso previo a que semanas después y estando ya prófugo de la Justicia Cositorto decretara el cierre de Zoe.

Pierri contó que se ha matriculado en la provincia de Córdoba para estar más cerca de la operación en la causa que considera "una las más problemáticas entre comillas pero no la más pesada judicialmente". Y es que en Villa María se han unificado las denuncias de tres o cuatro ciudades más de la provincia de Córdoba.

Tras recordar los allanamientos y detenciones ordenadas por Companys, Pierri insistió en la idea de que la fiscal ha desarrollado una labor tendente "a ir aflojando los cimientos que pudiéramos tener de este lado".

Por contra, celebra que en Chaco "hemos logrado que la Fiscalía sostenga lo que vengo marcando desde el primer día: que no estamos ante una estafa sino un incumplimiento de contrato".

Recurrir la prisión preventiva y pedir la libertad bajo fianza

Una vez que dio cuenta de la resolución por la que se estableció prisión provisional para catorce de los imputados y la libertad bajo fianza para otros seis, Pierri destaca que no se han librado ni aquellos acusados que supuestamente estaban colaborando con la investigación.

Además, el abogado anunció que van a apelar la resolución de la prisión preventiva. "Si contamos con recursos vamos a ofrecer una excarcelación con fianza". Lo hará en virtud de un artículo del Código Penal que "nos permite lograr esta orden de libertad si nosotros reparamos la situación".

La suma que, según desveló, se le reclama en Villa María, por lo menos hasta el viernes pasado, era de unos 10 millones de pesos (unos 80.000 euros).

"No tenemos la necesidad de reparar todo, pero sí demostrar que estamos en condiciones de poder reparar parte de ello o lograr un acuerdo con los denunciantes", precisó Pierri, quien reveló que está hablando con los abogados de la otra parte.

A continuación, de nuevo cargó las tintas contra Companys: "Les aclaro que cuando se inició esta causa en Villa María, la fiscal la inició nada más que con dos denunciantes y a eso le llamó asociación ilícita. Es evidente, y me hago responsable de lo que digo, que el impulso que lleva la fiscal, quiero pensar que tiene algún interés por encima de la causa".

No obstante, para él la causa es "absolutamente trabajable y puede tener un mejor resultado prontamente", aunque para eso "tenemos que ofrecer una solución".

Denuncia por vulneración de derechos

Al hilo de las acciones que tiene previsto realizar en defensa de Cositorto y de su número 2 Maximiliano Javier Batista, a quien también representa, Pierri avanzó que "algunas no se las quiero adelantar porque yo he visto que hay veces que hay gente que está en estos Zoom y que lamentablemente me ha desilusionado bastante porque, lejos de ayudar, han comprometido lo que vamos a hacer y no me interesa".

Aun así, adelantó que ha llegado a un acuerdo con la defensa del exjuez Héctor Luis Yrimia (el que fuera director jurídico de Zoe y a quien, estando prófugo en Dubai, este diario entrevistó hace ahora un mes) y de algunos imputados más, para el jueves (por mañana) hacer "una presentación conjunta ante la gestoría de la Justicia Nacional en defensa de nuestros representados".

Pierri explicó que ya lo avanzó en Instagram para que fuera de dominio público y se trata de una denuncia por "un proceso que no respetó parámetros, de avasallamiento de derechos, de traslados inhumanos". A su juicio, Cositorto, que sufrió problemas de salud al llegar extraditado a Argentina, fue trasladado a indagatorias de forma innecesaria pudiendo hacerse por vía telemática.

"Nosotros en la provincia de Salta, con la doctora Sandra Domene, una de las colegas más antiguas de mi estudio, mujer pero con muchas agallas, no solamente defendimos la indagatoria de Cositorto sino que terminamos denunciando a la Policía, al servicio penitenciario, al fiscal e intervino el propio ministro de Justicia de la provincia, el doctor Abel Cornejo, al que conozco y que salió en defensa de Cositorto por los graves avasallamientos que sufrió", aseguró Pierri, quien relató que llegaron a intervenirse los teléfonos móviles de algunos agentes que sometieron al líder de Zoe a diferentes ruedas de fotografías "para ridiculizarlo".

"Seguramente con los abogados de la defensa del doctor Yrimia, y me refiero a ellos porque los demás son todos abogados míos, pero justamente con el estudio de Gerard Gramática, que es el estudio de Córdoba que representa a Yrimia y es gente que está muy preparada, mañana vamos a hacer unas presentaciones muy directas en defensa de nuestro defendido. Vamos a presentar una denuncia directamente, sin darle más vueltas, porque realmente hay violaciones muy graves", enfatizó el presidente de la Fundación de Altos Estudios Abogados Sin Fronteras.

Solicitud de cambio de jurisdicción de la causa de Villa María

"La Fiscalía de Catamarca también nos da la razón y reconoce que la jurisdicción de cualquier investigación tiene que estar en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros vamos a plantear también lo que se llama el cambio de jurisdicción para la revocación de la jurisdicción de Córdoba; en primer lugar por estar acreditado que no tenemos interés económico con Villa María, no hay una sola transferencia con el flujo de fondos de Álvarez a Cositorto, o desde Álvarez a Zoe. Toda la labor que desplegó Villa María fue de forma absolutamente independiente. De hecho aún no sabemos por qué (Claudio Álvarez) cerró la oficina en noviembre", explica Pierri, quien recalca que "Cositorto no tiene socios, no tiene accionistas, es el único dueño de la cuestión, por lo tanto no pudo integrar una asociación ilícita".

Esta asociación ilícita, ironiza el letrado, "es muy particular porque tiene como elencos". Según su testimonio, la asociación ilícita "siempre es una sola, la forman los mismos señores en diferentes lugares. Pareciera que Cositorto es un rockstar porque, por ejemplo, en Córdoba actuaría con Yrimia, Próspero, diez tipos que ni conoce, más los Álvarez; en Goya actúa con Calomite, los Medina y otros... Se va cambiando. Realmente no es así. Cada uno en sus locales se administró, trabajó... Yo, de hecho, me he llegado hasta a reunir con los representantes de los querellantes, de los reclamantes y la gente lo que quiere es tener una propuesta de pago más o menos seria, que se pueda cumplir en el tiempo; a la gente no le interesa denunciar".

Pierri introdujo en esa reunión virtual el nombre de Adriel Calomite, un personaje de la trama de Zoe que hasta ahora había permanecido en la sombra. Se trata de un amigo íntimo de Batista que habría estado encargado de la gestión económica de la citada oficina y cuya colaboración con Cositorto se remonta a su etapa en Oportunidad en Red.

Llamamiento a las trincheras en Twitter

Volviendo a referirse a los denunciantes, Pierri reitera que "evidentemente han sido alentados". Acto seguido, el letrado confiesa que "molesté a Gladys pidiéndole algún tipo de participación más activa en una red muy particular, como es Twitter, porque el domingo por la mañana me entregaron un trabajo que hizo un asesor de márketing y me demostró cómo desde el mes de septiembre a la fecha desde Twitter empezó todo el ataque de tres señores que no quiero ni nombrar, que ustedes los deben conocer y que, bueno, no entiendo por qué no se atacó ahí mismo".

Pierri alude al activista antisectas Pablo G. Salum, al programador Javier Smaldone y al usuario detrás del alias Beto Mendeleiev, a quienes Cositorto ha culpado en numerosas ocasiones de ser los causantes de la quiebra de su pretendido holding internacional.

"Estas tres personas , que evidentemente representan intereses, yo no tengo ninguna duda de que representan intereses, lo que buscan es polemizar", para luego recordar el episodio en el que el antiguo abogado de Cositorto, Francisco Oneto, debatió con Beto Mendeleiev en un Space de Twitter "y terminó diciendo que a él le habían contratado para defender una estafa, una locura. Para trabajar en esta red hay que ser muy prudente, son redes muy especiales".

"Entonces les pido, por favor, independientemente del apoyo material que les estoy pidiendo, trabajen en esa red porque, aunque parezca mentira, es muy revisada por la Justicia y por los medios de prensa, y ahí tenemos que tener presencia. Y más porque en esa red se miente demasiado", apostilló, poniendo como ejemplo la evidencia de contradicciones en declaraciones suyas en torno a la labor llevada a cabo por Juliana Companys.

Sea como fuere, lo cierto es que desde que el defensor de Cositorto hiciera esa petición se han multiplicado los mensajes favorables al reo, muchos de ellos con perfiles recién creados y que el propio Pierri viene retuiteando desde su cuenta personal.

Parece que "cierto abogado" le pidió a los fans que quedan de Leonardo Cositorto que salieran a ñañañar por Twitter.



La sopa que les falta tomar... 😉 — Javier "tenaz" Smaldone (@mis2centavos) 24 de mayo de 2022

La baza del hijo con discapacidad

Esta etapa que comienza ahora "es muy rápida, no de meses sino de días", avanzó Pierri antes de hablar de la apelación a la Cámara de Garantías: "O sea, tres jueces superiores revisan el trabajo de la fiscal, ya que la jueza de control de garantías de Córdoba hizo poco y nada. Suscribió lo que hace la fiscal".

Pierri desgranó los pasos que quiere dar, detallando que Cositorto tiene un hijo con discapacidad y sus vínculos familiares están en la ciudad de Buenos Aires. "Es ahora que el código me permite plantear lo que se llama el principio de arraigo: estar detenido cerca de su familia, o sea que venga de Córdoba a Buenos Aires".

La problemática de salud del hijo es "una causal para que a Cositorto se le excarcele" porque tiene que alimentarlo. Sin embargo, Cositorto declaró desconocer el domicilio de su hijo, tal y como consta en el sumario por el que se decretó su prisión preventiva. En caso de no conseguirse la libertad bajo fianza, se buscará cambiar su encarcelamiento por un arresto domiciliario.

Respecto a la situación de Batista, el jurista declara que en esta asociación ilícita figura nada más que en Córdoba y "esto no es casualidad". A su entender, queda "bien claro que esta denuncia persigue un fin determinado porque si no estos miembros de esta asociación ilícita estarían denunciados en todas las provincias".

Esta asociación ilícita, ironizó, "se tomó el trabajo de ir a delinquir a Córdoba con todo acá en Buenos Aires, una locura. Pero esto no es casualidad. Evidentemente esta denuncia viene promovida por gente mucho más poderosa y mucho más importante que no da la cara y que, por ejemplo, estos tres que nombré son personeros de ellos".

"¿Qué pruebas poderosas tienen los fiscales? Y les digo los fiscales. Ninguna", hace hincapié el abogado, para quien por ese motivo "el de Chaco y el de Catamarca desestimaron las denuncias. Yo creo que el fiscal de Rosario, que es una persona joven, y con buen criterio, y con un conocimiento profundo como tengo yo de la provincia, va a tener un criterio similar".

Sin embargo, la realidad ha sido otra bien distinta, pues el acusador público también ha dictado hoy prisión preventiva para Cositorto:

⭕GENERACIÓN ZOE: IMPUTAN A COSITORTO. "Se dispuso la prisión preventiva", expresa el fiscal Mariano Ríos Artacho luego de la resolución. pic.twitter.com/EILgd795ld — Telenoche Rosario (@telenocheRos) 24 de mayo de 2022

"Nosotros las resoluciones de Catamarca, Chaco y las que vengan las vamos a presentar en las demás fiscalías para también pedir la inexistencia de delito. Uno de los abogados que me acompaña a mí en esta defensa es un exjuez de la Suprema Corte en la Provincia de Buenos Aires, el doctor Darío de Ciervo, tío de Lorena Caruso", informó Pierri.

"A nivel humano y profesional no necesitamos más nada, necesitamos que apoyen. Yo les pido mucho cuidado", subraya el letrado quien, a continuación, elogia a Gladys Ortiz, a la que conoce "hace mucho tiempo", y que le ha puesto en contacto con la exesposa de Cositorto, "una persona de bien".

También dice haber contactado con personas de Perú, con "una colega mía de Colombia" que es la esposa de James Spencer (en alusión a Ángela Carranza, mujer de su testaferro en el país cafetero); "pero luego recibo informaciones contradictorias, que uno sí, que otro no. Hay internas y yo no quiero estar en medio. Algunos me dicen que unos hablan, pero después juegan el partido para el otro lado", se lamenta el letrado.

ÚLTIMO MOMENTO: En los grupos de #GeneraciónZoe, la esposa del cabecilla colombiano James Spencer Ruiz, Ángela Carranza (supuestamente en contacto con @miguepierri) dice a los "líderes" que Leonardo Cositorto estaría a punto de recuperar su libertad. pic.twitter.com/ZFUEAvq9ob — Javier "tenaz" Smaldone (@mis2centavos) 25 de mayo de 2022

"No resistimos una traición más"

Finalmente, ya en el turno de preguntas de los oyentes, Pierri resalta que "en este tipo de causas, las cuatro que hubo en el país las tuve yo y las cuatro las resolví igual, así que no es nuevo para mí". Cabe recordar que, entre otros muchos casos mediáticos, Pierri ejerció la acusación en el caso de la estafa de Eugenio Curatola, aunque también él mismo fue condenado por una tentativa de estafa, una pena que hizo que en 2003 estuviera preso por supuestamente haber presionado a uno de los menores víctimas del cura pederasta Julio César Grassi, a quien defendía.

A la incertidumbre de otro participante sobre el futuro de la empresa denunciada, el defensor manifestó que "Leo es la compañía, donde vaya la va a hacer. Por su impronta y por su forma de ser esto no lo va a detener. En la vida los golpes duros a mí me hicieron crecer", evocó el letrado.

"Me da más bronca la falta de lealtad y de compromiso de algunos que lo que hace la fiscal; porque la fiscal tiene una función que cumplir, que es la fiscal. Entonces lo importante es que si somos cuatro, somos cuatro unidos y legítimos. Esto es un plan, los que tenemos alguna conexión con los superiores, con Dios, con la fe, sabemos que esto es el plan de Dios y tiene estas cosas. Hagan votos para que en 10 días Leo esté en su casa y ahí, al amparo de la Constitución Argentina, como procesado que es pueda inclusive trabajar. Si desde un teléfono en el medio de un islote seguíamos trabajando, el simple hecho de estar en su domicilio, en comunicación con sus colaboradores, va a ser mucho mejor", indicó Pierri.

No obstante, admitió que "la gestión hay que modificarla y mejorarla porque necesitamos no cometer los mismos errores".

Antes de despedirse, Pierri insistió en su aviso a navegantes: "los conmino a que abran los ojos. No resistimos una traición más, les pido que sean absolutamente guardianes, hay gente que nos quiere ver terminados, sépanlo. Insisto: me parece mucho más legal y profesional la actividad de la fiscal, entiéndame lo que les estoy diciendo, que la actitud de algunos. No pretendan que yo sepa quiénes son, no los conozco".