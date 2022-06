La violación grupal a una menor de trece años y la agresión sexual a su amiga de doce, ocurridas el pasado 16 de mayo en una casa abandonada de Burjassot (Valencia), por la que fueron detenidos cinco menores de entre 15 y 17 años –todos ellos en libertad vigilada y con una simple orden de alejamiento– está siendo utilizada en redes sociales por determinadas personas con fines políticos tratando de desacreditar a las víctimas. "Se está criminalizando a las víctimas para atacar posturas ideológicas", remarca el letrado Juan Molpeceres, que ejerce la acusación particular en representación de una de las menores, y que el pasado lunes interpuso el recurso de apelación contra la libertad del joven acusado de violar presuntamente a la menor a la cual representa y participar en la agresión sexual grupal a la otra niña.

"Me cuesta entender cómo funciona esta sociedad, en la que hay un machaque continuo desde una perspectiva ideológica a las víctimas, menores y especialmente vulnerables», argumenta el abogado de la acusación, recordando, aunque es obvio, "que ellas no han cometido ningún delito".

Los padres de ambas víctimas han tenido que interponer sendas denuncias por las amenazas y comentarios insultantes contra las menores, de los que ya informó Levante-EMV, y han aportado a la policía al menos cuatro nicks para que se investigue la autoría de estos ataques a través de la red social Instagram. Aunque el letrado reconoce que hay muchísimos más "por la salud mental de las niñas y sus familias" han decidido centrar la denuncia en los comentarios más alarmante ya que "es una tarea inabarcable recabar todas las amenazas e insultos que se han proferido contra ellas" durante estos días.

"No somos nadie para decir cómo debe asumir una víctima de una violación lo que le ha ocurrido"

Asimismo Molpeceres critica que se les esté incluso juzgando por su comportamiento posterior a los hechos. "No somos nadie para decir cómo debe asumir una víctima de una violación lo que le ha ocurrido", puntualiza. "Que las víctimas vivan la situación que han sufrido de una manera u otra no quiere decir que lo que haya ocurrido no sea muy grave ni que no les afecte. Cada uno busca sus propios mecanismos de defensa", argumenta el abogado de la acusación particular.

Además no hay que olvidar que se trata de niñas de doce y trece años y que "si las víctimas no son capaces de protegerse por la edad que tienen o por otras circunstancias, precisamente son los operadores jurídicos –abogados, fiscales, jueces, equipo técnico de Menores– quienes debemos tomar decisiones responsables con respecto a las niñas para protegerlas, independientemente de la actitud que tengan ellas. Porque muchas veces la víctima no tiene una actitud estándar o una respuesta socialmente establecida", aclara Molpeceres.

"La jueza decidió aplicar una medida de perfil bajo para todos sin hacer distinciones"

Respecto a la decisión de la titular del Juzgado número dos de Menores de València de no acordar el internamiento de ninguno de los cinco detenidos, el letrado discrepa de esta medida, que considera insuficiente, de ahí que haya recurrido al igual que lo ha hecho la otra acusación particular e inicialmente la Fiscalía de Menores. Ya que existen indicios claros de la participación de este menor en cuestión –él en ningún momento niega haber estado presente–, y los informes médico forenses son compatibles con una agresión sexual.

Así considera que la jueza fue "muy prudente en su resolución" y "decidió aplicar una medida de perfil bajo para todos sin hacer distinciones". Según sostiene, dada la gravedad de los hechos y el riesgo de reiteración delictiva, el juzgado podía haber acordado medidas distintas a cada uno "dependiendo de sus circunstancias y de los indicios que hay sobre la participación de cada uno de ellos".

De hecho, la medida de internamiento cautelar en Menores no es equiparable a una prisión provisional del Código Penal en adultos. "La Ley de Menores tiene un carácter eminentemente educativo en todos sus aspectos, incluidas las medidas cautelares. El internamiento cautelar lo único que establece es que la intervención esté más focalizada con una persona que en libertad pueda tener una situación de mayor riesgo. No es un castigo anticipado", remarca.