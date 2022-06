Amordazada y atada en el maletero de un coche para llevar a cabo una extorsión para robarle criptomonedas. La Policía Local de El Campello ha liberado a una mujer que había sido secuestrada en Alicante junto con su marido, ambos rusos, por parte de compatriotas que buscaban llevar a cabo una extorsión para obtener las claves y robarles sus criptomonedas, según han informado fuentes cercanas al caso.

Los agentes campelleros interceptaron el pasado fin de semana el vehículo y detuvieron a tres personas, encontrando a la mujer amordazada e inmovilizada con bridas en el maletero.

La pareja fue secuestrada en la tarde del domingo en la zona del PAU 5 de Alicante, en circunstancias no aclaradas. Los secuestradores, con el matrimonio en el maletero amordazado, se desplazaron hasta El Campello, a una vivienda de la zona del Parque Central, donde reside una persona que tenía las claves. Para no levantar sospechas, los secuestradores tuvieron que dejar subir solo al hombre al domicilio, y al llegar a la vivienda alertó al 112 de lo que sucedía. Así, se activó un dispositivo policial, y al pasar el coche después con la mujer en el maletero junto al retén de la Policía Local, que se encuentra a escasos metros de esta casa, dos patrullas interceptaron el vehículos, liberaron a la mujer -no ha trascendido si el hombre había vuelto al maletero o no había regresado- y arrestaron a tres personas, dos hombres y una mujer.

La investigación la ha asumido la Guardia Civil y los detenidos aún no han pasado a disposición judicial, por lo que la investigación sigue abierta y se busca a más implicados en este secuestro, al menos un cuarto. Además, se sospecha que los secuestradores podían haber venido a Alicante desde Rusia expresamente a llevar a cabo este robo de criptomonedas, cuyo valor se desconoce.