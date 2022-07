Un joven de 19 años ha tenido que ser hospitalizado tras ser atacado por el método del "mataleón" con el objetivo de robarle en la madrugada del domingo en Alicante, según han informado a este periódico fuentes cercanas a la víctima. El suceso se produjo en torno a las 3.00 horas en la zona de La Isleta, en la Albufereta, cuando el chico fue asaltado al parecer por un grupo de individuos, de origen magrebí y también jóvenes, y que actúan empleando bastante violencia.

El "mataleón" es un estrangulamiento en el que el atacante pone su brazo sobre el cuello de la víctima, presionándole la yugular hasta dejarla inconsciente en solo unos instantes, al no llegarle oxígeno al cerebro. La emplean, por ejemplo, ladrones que aprovechan la incapacidad de reaccionar de la persona agredida para robarle sus pertenencias. También ha habido casos en que esta forma de asalto se ha utilizado para realizar agresiones sexuales, como hace apenas un mes a una joven que se encontraba de fiesta en el casco antiguo de Alicante.

En el caso ocurrido este fin de semana, los atacantes robaron al chico el teléfono móvil y las tarjetas de crédito, y si no consiguieron un botín en metálico fue porque no llevaba dinero en efectivo encima, según han relatado las mismas fuentes. Los allegados a la víctima han señalado que, al ir a poner la denuncia, la Policía Nacional les indicó que durante las pasadas fiestas de Hogueras se produjeron otras dos agresiones similares, en las que las víctimas habían sido también dos hombres jóvenes, entre los 20 y los 30 años. Por este motivo, las mismas fuentes apuntan a la posibilidad de que los agresores hubieran podido ser los mismos, aunque no hay ningún dato ni hipótesis oficial en este sentido.

Tras el ataque, el joven permaneció 45 minutos en coma. Fue trasladado al Hospital de Sant Joan d'Alacant, donde permanecía ingresado este domingo por la tarde. La familia ha mostrado su preocupación por que la agresión le pueda haber producido alguna lesión neurológica, dado el tiempo que permaneció inconsciente.