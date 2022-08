Tres niños y un bebé de cuatro meses han resultado intoxicadas por cloro en la piscina municipal del barrio de Miralbueno en Zaragoza. De ellos, dos han sido trasladados en ambulancia al Hospital Miguel Servet mientras que los otros dos se han quedado al cuidado de sus familiares. Los intoxicados han sido atendidos por los Bomberos de Zaragoza, que les ha suministrado oxígeno y trasladado de urgencia en una uvimóvil para recibir asistencia médica. La instalación no ha sido cerrada.

Al parecer, la causa del suceso ha sido que se ha producido un pequeño atasco en la bomba de inyección de cloro de la piscina. Cuando ha pasado el agua se ha liberado el atasco y ha salido todo el cloro acumulado, produciéndose una supercloración. En principio, las piscinas abrirán mañana con normalidad, aunque se va a trabajar en la revisión de las instalaciones, maquinaria y vasos para que todo funcione correctamente.

Una nube amarilla

La piscina no ha tenido que ser desalojada, pero el vaso afectado, que es el de chapoteo, se ha precintado por parte de la Policía Local para que no se pueda utilizar. Los operarios del centro acuático han realizado mediciones en los otros vasos y, en principio, estos no se han visto afectados y están funcionando con total normalidad.

"Se ha formado de repente una nube de vapor amarillo sobre el vaso de la piscina de los más pequeños", ha señalado un usuario. "Ha habido un gran revuelo y, cuando han llegado las asistencias, dos de los pequeños ya estaban bien, pero había dos que al parecer han inhalado más cloro y estaban mal", ha añadido.

"Una niña que ha inhalado el gas que se ha formado ha vomitado", ha explicado una testigo. "Al principio sus padres creían que había tragado algo, pero pronto, al ver que había otros pequeños que se sentían mal, se han dado cuenta de que había habido una especie de fuga de cloro", ha añadido.

"Los que estaban peor eran el bebé y un niño de ocho años", ha comentado una familia que salía de la piscina. "Cuando ha ocurrido el accidente, serían las seis y media de la tarde y en la piscina habría unas 200 personas", ha precisado.

Por los comentarios recogidos en la instalación, el comentario general entre los bañistas era que se ha producido un problema con la bomba de cloro. "Me extraña que no la hayan cerrado", ha manifestado otro usuario. "Se han limitado a poner un precinto en la entrada del vaso de chapoteo", ha continuado.

Gran afluencia

El hecho ha ocurrido a una hora de bastante afluencia. Era media tarde y hacía un calor intenso. Muchos usuarios se bañaban en las distintas piscinas que existen en la instalación, para todas las edades.

Algunos de los bañistas no se han dado cuenta de lo que había pasado. «No he visto ni oído nada, la verdad», ha señalado una mujer de mediana edad que salía de la piscina. Los responsables del centro han declinado realizar declaraciones y no se ha permitido la entrada de la prensa al recinto.

«No sé, a mí me ha parecido que llevaban el suceso con secretismo, para que no nos diéramos cuenta todos los que estábamos dentro de la instalación», ha manifestado un vecino de Miralbueno que había ido a pasar la tarde con su mujer y sus tres hijos.

Fuentes municipales señalan que, en principio, ninguno de los niños presenta un estado grave. «Se los han llevado a centros sanitarios para mayor seguridad, pero no sufrían una intoxicación de gravedad, de hecho dos de los cuatro afectados enseguida han vuelto con sus padres al comprobar que se hallaban bien», agrega la fuente oficial.

En el caso del bebé, añaden, ha sido llevada para su control a un centro hospitalario debido a su corta edad, mientras que, por lo que respecta al niño de 8 años, ha sido el más afectado debido que fue el que se hallaba más cerca de la nube de cloro que se ha originado instantáneamente sobre la piscina al fallar la maquinaria de depuración.