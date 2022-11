Una madre del Reino Unido habló después de matar al pedófilo que abusó de sus hijos y dijo que "tiene que haber consecuencias" para los agresores sexuales de niños.

Sarah Sands recordó el asesinato en un nuevo documental de la BBC llamado "Killing My Children's Abuser".

La mujer admitió que se bebió dos botellas de vino antes de enfrentarse al delincuente sexual infantil Michael Pleasted, de 77 años, en el año 2014. Ella dijo que nunca tuvo la intención de matarlo, a pesar de coger un cuchillo, pero enfureció cuando él no mostró remordimiento y acusó a sus hijos de mentir.

"Me tomé la justicia por mi mano"

"No sabía lo que estaba haciendo. Estaba asustada y cometí un terrible error. Pero él no mostró miedo, y no se arrepintió en absoluto", aseguró a la BBC.

“Me dijo: 'Tus hijos están mintiendo'. Me quedé helada. Vino hacia mí. Yo tenía el cuchillo en la mano izquierda y él trató de agarrarlo. No tenía la intención de que pasara lo que sucedió. No tenía intención de matarlo. La Policía hizo bien en hacer preguntas. Me tomé la justicia por mi mano".

Cuando se les preguntó por su reacción cuando supieron lo que había hecho su madre, la respuesta de sus tres hijos fue inequívoca, diciendo que estaban "contentos" de que su abusador estuviera muerto.

"Me quito el sombrero", la reacción de uno de sus hijos

"Me quito el sombrero", dijo su hijo Bradley a la BBC cuando se le preguntó por su reacción inicial al enterarse de que su madre había matado a Pleasted.

Sands fue encarcelada durante siete años y medio por homicidio involuntario en 2015, pero solo cumplió cuatro antes de ser puesta en libertad.

Pleasted tenía un historial de abuso de niños que se remontaba a tres décadas, pero había utilizado un vacío legal para cambiar su nombre.

Sands le dijo a BBC Breakfast que es necesario atajar el problema: "Para los pedófilos, si tocan a los niños, tiene que haber consecuencias. Y esconderse detrás de los cambios de nombre... hay que evitarlo. Ese derecho a cambiar su nombre se les tiene que quitar".

La mujer lloró al recordar el asesinato y los efectos que el abuso y su posterior venganza tuvieron en su familia: "Yo traje vidas al mundo. Nunca se me ocurrió que sería culpable de quitarle una vida al mundo".