"Mira, niña, yo no te creo. Tú no dijiste "NO" en ningún momento. Y, efectivamente, como recoge la sentencia, no te violaron". Una semana después de que, en abril de 2018, la Audiencia de Navarra condenara a 'La Manada' en 2018 por abuso sexual y no por violación, el director del periódico ultraderechista 'La Tribuna de Cartagena' publicó un artículo desacreditando a la joven que fue brutalmente agredida por los cinco sevillanos durante los Sanfermines de 2016.

Bajo el pseudónimo "Marcos Larrazábal", el valenciano José Sánchez, de 58 años, que este viernes se sienta en el banquillo de los acusados, acompañó su artículo de una fotografía tomada por los miembros de 'La Manada' durante la violación, según la fiscalía y la acusación particular, ejercida por la víctima. En esa imagen se reconocía a la joven siendo vejada por José Ángel Prenda, a quien el Tribunal Supremo condenó finalmente, junto a los otros cuatro miembros del grupo, a 15 años de cárcel por agredirla sexualmente. Imagen prohibida Junto a ese fotograma, "particularmente degradante", según la fiscal, que estaba incluido en el sumario del caso y que la Audiencia de Navarra había prohibido difundir, el acusado también publicó los datos personales de la chica, incluyendo su nombre, apellidos, DNI y en qué universidad estudiaba. En su artículo llamó "borracha" a la joven y escribió: "quisiste tener una experiencia de liberación femenina de las que tanto se habla ahora con la ideología de género" Este viernes, el juzgado de lo penal número 2 de Cartagena (Murcia) celebra el juicio contra el director del diario online. Está acusado de un delito de revelación de secretos y otro contra la integridad moral. La fiscal y la víctima, representada por la abogada Teresa Hermida, piden seis años de cárcel para él. Insultos anónimos a la víctima "Como consecuencia de su artículo, la víctima recibió numerosos mensajes anónimos a través de internet (insultos, amenazas, montajes fotográficos...), que afectaron a su estado de ánimo y a su situación psicológica y sufriendo ansiedad generalizada", concluye la fiscal en su escrito, al que CASO ABIERTO ha tenido acceso. El acusado "puso a disposición de una pluralidad de personas que accedieron a su web datos de carácter reservado que afectaban a la privacidad de una víctima", incide el Ministerio Público. "Te lo pidió tu cuerpo serrano" Y no solo eso, incluyó en su publicación expresiones que cuestionaron y revictimizaron a la joven agredida, tales como: "Irse con cinco tipos a un hotel no es para jugar a las cartas. Quisiste ir de guay y tener una experiencia de liberación femenina de esas de las que tanto se habla –e incluso se aconseja- ahora con la ideología de género"; o: "llevabas tal borrachera que decidiste montártelo con cinco macarras de mierda. Pero fuiste a follar, nadie te obligó, lo hiciste porque te lo pidió tu cuerpo serrano". El acusado se declara inocente y asegura que no sabía que estuviera prohibido publicar los datos de la víctima de la violación grupal De acuerdo con el escrito presentado por la abogada de la víctima, el acusado, "no satisfecho con lo anterior, reconoció públicamente en una entrevista concedida a otro medio digital que fue él quien filtró la imagen de carácter sexual de la joven", la misma que fue difundida por otros hombres de esa manada virtual que, desde distintas provincias españolas, han atacado y puesto en entredicho a la joven durante estos años. Algunos de esos hombres ya han sido condenados. Amenazó con filtrar el vídeo En esa entrevista, el director de 'La Tribuna de Cartagena' también "amenazó con filtrar el vídeo completo de la violación de Pamplona para que toda España lo visualizara", añade la letrada de la víctima. El acusado niega los hechos y defiende que se limitó a "publicar datos y hechos que ya estaban en diversas páginas de internet, siendo su conocimiento público y estando al alcance de cualquier usuario". Afirma, además, que desconocía que la justicia hubiera prohibido publicar los datos de la víctima de la violación grupal. Como han acreditado los peritos, por culpa de su publicación, la joven agredida por 'La Manada' "se vio obligada a someterse a tratamiento psicológico, a abandonar sus estudios universitarios e incluso a marcharse, durante más de tres meses, a vivir al extranjero".