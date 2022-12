Se llama Florencia Eliana Mancilla, es argentina, tiene 27 años y el acoso continuado de un hombre la ha acabado convirtiendo en una homicida. Ella misma publicó en Facebook un vídeo en el que se grabó confesando cómo había matado a Alexis Damián Baciocchi, solo unos minutos después de haber cometido el crimen en Río Grande, Tierra del Fuego, adonde está detenida.

Este tatuador y profesor de música de 42 años, según había denunciado la mujer en las redes sociales, al parecer llevaba tiempo acosándola sexualmente y también habría llegado a amenazar a sus hijos y otros familiares.

"No me dejaba hacer algo limpio para que no sufriera"

Fue el domingo cuando se desplazó hasta el domicilio del hombre. "Hace un tiempo que me amenazaba, me decía que me iba a romper el culo, que yo era de él, que él era mi dueño. Y no paraba, así que hoy le dije que lo iba a ver. Vine a su casa y le hablé de lo mal que me sentía día a día, noche a noche, todo el tiempo. Traté de ser sincera con él y decirle que lo quería matar porque no me dejaba tranquila y soñaba muchas cosas todo el tiempo de él", declara en el vídeo autoincriminatorio que se grabó en estado de shock.

A continuación añade que "así que discutimos, discutimos y lo apuñalé. No sé cuántas veces, porque se movía mucho, todo el tiempo se movía. No me dejaba hacer algo limpio para que no sufriera. En realidad, quería que sufriera pero mi intención no era quitarle la vida, sino asustarlo tanto como para que no se pudiera meter nunca más conmigo".

"Ya nadie va a volver a tocarme"

En un momento del vídeo se la ve buscando unas llaves y se aprecia cómo se limpia las manos manchadas de sangre.

Asesinato en Río Grande



"Llamé a la Policía hace muchos minutos. Les di mis datos, quién era yo, pero todavía no vienen. Siempre tardan para todo, igual que la justicia. Espero que se apuren. Quiero salir de esta escena que no es linda para nadie. Les pido perdón a todos mis seres queridos, a los padres de mis hijos que tenían miedo. No podía permitir que alguien tan insignificante les causara dolor", recalca la mujer en el vídeo, de casi cuatro minutos de duración, donde sentencia que "ya nadie va a volver a tocarme. No quería llegar a esta instancia. Quería que parara, que dejara de manosearme".

Él fue profesor suyo cuando tenía 14 años

El fallecido había trabajado como profesor de la joven en el el colegio Polivalente de Arte de la ciudad sureña. Ella tenía 14 años y ahora los investigadores tratan de esclarecer si fue entonces cuando empezó una historia de acoso y abuso sexual. Los teléfonos móviles de ambos están siendo peritados para ver los mensajes y llamadas entre ambos. 

También se están analizando las publicaciones en las redes sociales de la autora confesa del crimen, especialmente un mensaje que lanzó en Facebook una semana antes del homicidio y en el que hablaba sobre el acoso al que estaba siendo sometida:

"Yo me niego a ser una víctima: voy a actuar"

"Quiero que sepan esto. Estoy pasando un mal momento por una persona insignificante para mí: Alexis Bachiocci. Lo conocí de casualidad, fue mi profesor de música, yo tenía 14 años (él me dijo que se enamoró de mí). Una vez me dijo que en vidas pasadas él me mató, y que seguíamos en el mismo círculo, está loco. Hace cuatro años me dijo que esto terminaba con una muerte violenta. Hoy vino sin permiso a mi casa (no sé cuál era su intención), yo me defendí. Él huyó como la rata que es. Esta es la realidad. Entendí que sin querer soy parte de algo horrible y sin sentido. Entendí que alguien puede matarte, violarte y dejarte por ahí tirada. Yo me niego a ser una víctima, somos fuertes. Estoy cansada de mirar los costados. Yo voy a actuar. Es real, hay personas que te pueden violar y matar. Tengo fuerza, no seré víctima. Me cansé, tengo que actuar. Me cansé de los violadores. Todos sabemos quiénes son. Me llamo Florencia Eliana Mancilla y me niego a ser una víctima".

"Ella pidió ayuda en todos lados y nadie le prestó atención"

El diario argentino Clarín señala que una persona allegada al entorno de la acusada y que pidió preservar anonimato indicó que la joven "había sido víctima de abuso sexual durante su infancia, en un caso donde el acusado es otro sujeto diferente y que la Justicia nunca resolvió". Esta misma fuente asegura que "lo que está claro es que este hombre la acosaba desde hacía mucho tiempo. Ella pidió ayuda en todos lados y nadie le prestó atención. La llevaron al límite de cometer este acto que si hubiera tenido contención, nunca hubiese pasado".

Mancilla permanece detenida e incomunicada y se le realizará un examen psiquiátrico, mientras que la autopsia del cuerpo de la víctima podrá arrojar algo más de luz sobre lo sucedido.