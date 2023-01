La 'manada' de Castelldefels veía a las mujeres como objetos sexuales que debían compartirse

Uno de los informes de los Mossos d'Esquadra aportados al juzgado de Gavà que investiga a la 'manada' de Castelldefels ha destacado la forma de expresarse de los cinco encarcelados por violar a tres mujeres a partir del lenguaje que estos han usado para referirse a algunas de las víctimas y a su forma de actuar con ellas. Son mensajes extraídos del análisis de sus teléfonos móviles y que los sospechosos redactaron y enviaron al grupo de whatsapp 'K-Team' del que formaban parte. Para los policías permiten "ilustrar el trato degradante que usan para referirse al sexo femenino".

En el informe, los agentes destacan también que en el mismo chat comparten imágenes de contenido sexual, en muchos casos robadas, que pertenecen a mujeres con las que han mantenido sexo –o que han violado–, una práctica que califican de "habitual". Los fragmentos muestran asimismo que, en palabras de la jueza Laia Boix, los integrantes del grupo han "normalizado" el uso de las mujeres como objetos de su propiedad de los que pueden abusar a su antojo y que pueden intercambiar "menospreciándolas" e ignorando "su voluntad". La togada ordenó su ingreso en prisión el 21 de diciembre de 2022, entre otros motivos, para evitar que siguieran atentando contra nuevas víctimas.

Las frases que destacan los Mossos son conversaciones que atañen a situaciones distintas y que han mantenido en el chat de whatsapp en fechas posteriores a los hechos denunciados por las tres mujeres, que se sitúan entre mayo y junio de 2021. Son las siguientes:

1- Alejandro, apodado el 'cubano' por su origen, reprocha a Robert que no haya 'compartido' a una mujer con la que estuvo: "Aquí yo consigo tías y si no invitó qué. ¿Por qué no invitaste tú con la alemana?". Varios de los investigados atacaban grupalmente a las mujeres, a las que acorralaban después de emborracharlas y confundirlas. Si uno de ellos mantenía relaciones con una víctima, podía ocurrir que al encuentro se presentaran sorpresivamente otros miembros de la banda para, como ha ocurrido en al menos tres casos, acabar agrediéndola sexualmente entre varios.

2- Orlando avisa en el chat de que está besando a una mujer que está borracha y anuncia que "se aproxima trío". Robert, el administrador del grupo, solicita una fotografía de la mujer y pide que se hagan un 'selfie' con ella.

3- Uno de los miembros del chat que no ha sido detenido comenta: "Cuando vaya bien borracha y cachonda es tu momento de picar a la puerta". El comentario es secundado por Robert que pide que le diga a la mujer que si quiere "follar" tiene que dejar que miren.

4- En una conversación, el 'cubano' se jacta en el grupo de whatsapp de haber practicado "sexo anal" con una mujer y Robert responde preguntando que por qué "no ha invitado" y afeándole que se ha vuelto "tacaño". A continuación añade que seguramente Orlando se encontraría "escuchando" durante el encuentro mantenido entre el 'cubano' y la mujer. Una hipótesis que ratifica otro miembro del grupo alarando que el 'cubano' había dejado una rendija abierta para que pudiera ver, en alusión, creen los Mossos, a un circuito de grabación instalado en el domicilio.

5- Robert opina que Alejandro, el 'cubano', trata a la novia que tiene en verano de 2021 "como una puta" obligándola a hacer topless y usar tanga en contra de su voluntad y añade que no le gustan estas cosas.

6- Robert comenta: "Me quiero follar a esa cerda; es un pedazo de cerda; es mega guarra". Orlando responde que tendrá que llevarse a 20 hombres para dejarla "satisfecha". Se une a la conversación David que subraya que deberá "invitar al grupo". Y, después, dirigiéndose de nuevo a Robert le recrimina que él "nunca" ha invitado a nadie del grupo "a hacer un trío", que "no ha regalado a ninguna chica para hacer una orgía".

Indicios posteriores

Estas son las seis conversaciones que destacan los Mossos en un informe elaborado a partir de la investigación de los teléfonos móviles de los cinco investigados. Esta información se ha ampliado con nuevos mensajes, audios y vídeos obtenidos en declaraciones posteriores a usuarios del grupo de whatsapp 'K-team' que no están investigados y han colaborado con los Mossos citados como testigos.

Uno de ellos, en concreto, ha dado voluntariamente acceso a los policías a su teléfono móvil y así han obtenido más indicios que faltaba porque, entre otros motivos, algunos de los cinco implicados al tener constancia de que una mujer ha presentado una denuncia –algo que averiguan a finales de noviembre de 2021 porque son citados por los Mossos– proceden a cambiar de teléfono o a borrar conversaciones.

Así los policías en un informe posterior añaden a la causa nuevos fragmentos que demuestran que el grupo siguió atentando contra las mujeres, normalizando una conducta que consistía en tratarlas como objetos que debían compartirse cuando se encontraban “borrachas”, hasta que se enteraron de que una de ellas había acudido los Mossos.

Uno de los fragmentos añadido, por ejemplo, es el que atañe a una conversación fechada el 11 de noviembre de 2021 en la que José anuncia que prepara un trío con una mujer que ha conseguido el 'cuba', apodo de Alejandro, de origen cubano. Añade que la mujer "está bien" y que, aunque le "fallan los dientes", es "follable" y "jovencita". David responde preguntando por la hora de la cita y diciendo: "Le haremos doble penetración. Mola". También avanza que él lo va a grabar "todo" y deja caer que Robert también quiere acudir al encuentro para dar a la mujer "unas zancadas".