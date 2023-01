Agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional han detenido este jueves al mediodía al padre del menor de seis meses que fue hospitalizado el pasado domingo tras dar positivo en cocaína, hecho que ha adelantado en exclusiva Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica. El bebé es hijo de la adolescente tutelada hasta su mayoría de edad que fue víctima de abusos sexuales por parte de un educador del centro en el que se encontraba interna, exmarido de la que en ese momento era consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra.

El joven, de 20 años, está acusado de un delito de abandono de familia y contra la salud pública después de que su hijo pequeño – tienen otro que hará dos años el próximo mes de abril – sufriera una intoxicación por cocaína.

Desde el entorno de la madre aseguran que los niños estaban en el momento de producirse la presunta intoxicación por drogas bajo los cuidados del padre y de unos familiares del mismo, a quienes la policía tomó declaración para esclarecer lo ocurrido. A raíz de las investigaciones han procedido a la detención del padre. Además, consta una denuncia interpuesta por la madre por la situación de riesgo de los menores.

La madre de los niños, que por el momento prefiere no hacer declaraciones sobre lo ocurrido, ya no vive con el padre de éstos. Tras la ruptura de la pareja, la joven trata ahora de acreditar que está en condiciones de cuidar a sus hijos y darles el hogar que ella no pudo tener para que no acaben en un centro de menores como fue su caso.

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas está analizando el caso para adoptar medidas en caso necesario para garantizar el bienestar de los dos menores. Según las fuentes consultadas por este periódico, la madre está colaborando con la administración y su retirada se maneja como el último de los recursos.