El exjugador del Fútbol Club Barcelona Dani Alves, acusado de la presunta agresión sexual de una joven en la discoteca Sutton de la capital catalana, ha presentado este lunes por la mañana un extenso recurso, de una veintena de folios, contra su ingreso en prisión, según ha podido saber El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica. El escrito de su abogado, Cristóbal Martell, va acompañado de más de un centenar de folios de documentación. El día de su declaración, el pasado 23 de enero, el deportista brasileño ya presentó en el juzgado la escritura de una vivienda en Esplugues de Llobregat en la que vive su mujer, con la intención de avalar su arraigo en España y su intención de no eludir la acción de la justicia. A pesar de ello, la juez que instruye el caso consideró que existía riesgo de fuga y que patrimonio le permitía vivir en cualquier lugar del mundo.

El recurso es de apelación. Es decir, no debe resolverlo la jueza instructora, sino un tribunal de la Audiencia de Barcelona. Ahora, la togada deberá notificar el escrito a la fiscalía y a la acusación particular. Esta última, que representa a la víctima, tiene cinco días hábiles para presentar sus alegaciones. Cumplido este trámite, la magistrada remitirá un testimonio de las actuaciones (una copia) a la Audiencia de Barcelona para que resuelva el recurso y, por lo tanto, decida si excarcela o no a Dani Alves. Al ser un proceso judicial con preso, la resolución no tardará, pero no esta semana.

La pulsera telemática

La Audiencia de Barcelona podría imponer a Alves una fianza, así como una serie de medidas para evitar su huida, como sería la retirada del pasaporte, la comparecencia en el jugado en fechas concretas e, incluso, la instalación de una pulsera telemática para su control, aunque este tipo de dispositivos no es habitual que se utilicen para imputados que estén en libertad provisional, como sería el caso. En el recurso, la defensa minimizará al máximo la existencia de ese riesgo de fuga que estimó la jueza. Un dato importante es que el jugador ha sido despedido del Pumas, el equipo mexicano en el que militaba. Por lo tanto, ya no tiene la necesidad de viajar a ese país.

A pesar de que Alves ha dado varias versiones sobre lo sucedido en el lavabo del reservado de la discoteca Sutton, de la calle Tuset de Barcelona, el jugador admite ahora que tuvo sexo consentido con la joven y niega que la forzara y violara, como la víctima denuncia. Las huellas dactilares halladas en el lavabo ratifican, por ahora, la posición descrita por la mujer. Además, en su cuerpo se halló semen, que ahora deberá ser cotejado por su corresponde con el ADN del jugador. El mismo día de su declaración, el deportista ya ofreció voluntariamente una muestra. Eso sí, si no lo hubiera hecho, la jueza habría ordenado que se le realizara esta prueba. Los vídeos de las cámaras de seguridad de la discoteca es otra de las pruebas que se han incorporado a la causa, así como la grabación que efectuó por accidente un mosso del estado de la víctima minutos después de que se produjera la presunta agresión sexual.