El acusado de matar a navajazos al novio de su exmujer y madre de su hijo en plena calle, en medio de la avenida Peset Aleixandre de València en septiembre de 2021 mientras los vehículos seguían circulando junto a la víctima ensangrentada y su agresor, ha aceptado diez años de prisión por un delito de homicidio. Ese es el acuerdo alcanzado por la Fiscalía, la acusación particular y la defensa tras el veredicto de culpabilidad dictado ayer por un jurado popular.

Los miembros de tribunal consideraron probado por unanimidad que Ever Jaison V. R., de 45 años y nacionalidad colombiana, es culpable de causar la muerte intencionada de Wilber de Jesús Orejuela, de 37, tras asestarle tres cuchilladas con una navaja de 14 centímetros de longitud. En el escueto relato de hechos probados en el veredicto no se profundiza en las circunstancias en las que se produjo el ataque, aunque sí que se elimina la alevosía que pretendían inicialmente las acusaciones, al no quedar probado que la víctima no tuviera posibilidad de defensa.

De hecho, la Fiscalía solicitaba inicialmente veinte años de prisión, y la acusación particular, ejercida por el despacho Castillo Castrillón, hasta 25 años. No obstante, tras el acuerdo alcanzado por la defensa del procesado, representado por los letrados Daniel Sánchez y Andrea Sáez, se le rebaja de asesinato a homicidio, de ahí la considerable reducción en la petición de pena.

Además, la defensa ha solicitado que se le sustituya la pena por su expulsión del país una vez haya cumplido la mitad de la condena de diez años –el fiscal mantiene que antes debe cumplir dos tercios de la misma– con la prohibición de entrar de nuevo en España por un plazo de diez años. Este aspecto será resuelto en sentencia.

Las grabaciones del crimen

Como elementos de convicción para concluir que el acusado es culpable del homicidio, los miembros del jurado ha argumentado entre otras cuestiones las declaraciones de los testigos que presenciaron la agresión y la propia confesión del procesado durante el juicio. «Me llené de ira, no veía a mi hijo desde hacía dos años, lo miré y me dio mucha rabia», reconoció antes de admitir cómo le sacó la navaja y le atacó con ella.

De igual modo, los jurados también han basado su veredicto de culpabilidad en el visionado de las cámaras de Tráfico, del sistema de videovigilancia del bingo en el que la víctima había quedado con su pareja y ex del procesado, y en una grabación de una mujer que capturó de cerca parte de los hechos con su teléfono al pasar con el coche que conducía su marido.

Por último, fundamentan la intencionalidad de matar en el «carácter mortal de las heridas», que detallaron los médicos forenses que realizaron la autopsia. Wilber de Jesús presentaba una primera puñalada en la zona axilar del brazo derecho, y otras dos posteriores en el hombro y en la axila derecha. Fue el propio acuchillado el que a duras penas logró alcanzar una furgoneta que circulaba por la citada avenida de València. Pese a ser atendido allí mismo y ser evacuado al Hospital La Fe de València tras perder mucha sangre, un día después, el 26 de septiembre de 2021, la víctima fallecía en el citado centro hospitalario por dichas hemorragias.