Una mujer embarazada ha tenido que ser hospitalizada en estado crítico en el Hospital Clínico de València a causa de las heridas provocadas en la cabeza por un arma de fuego, tras un suceso que tuvo lugar a última hora de este lunes en el barrio Carbonaire del municipio de la Vall d'Uixó (Castellón), por causas que se investigan por la Guardia Civil, que se ha hecho cargo del caso y que, de momento, todavía no ha practicado ninguna detención relacionada con este impactante suceso, según ha informado la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana. Las autoridades estiman que no se trata de un caso de violencia machista, aunque no se descarta ninguna línea de investigación.

Al parecer, según fuentes oficiales, la mujer sufrió la herida por arma de fuego en el transcurso de una pelea en la que estaban involucradas varias personas, entre las que que se encontraba la joven de 28 años y de nacionalidad lituana que sufrió el disparo en la cabeza. La mujer tuvo que ser atendida en primera instancia por el SAMU, tras recibir el aviso desde un centro de salud de la localidad de la Plana Baixa, donde se alertó que la mujer estaba embarazada y presentaba heridas que corresponderían a un arma de fuego. Tras diversas maniobras el equipo médico del SAMU estabilizó a la mujer, que fue trasladada de urgencia al hospital Clínico Universitario de València en una ambulancia de soporte vital avanzado. Cesárea de urgencia y bebé estable Según fuentes de la Conselleria de Sanitat, la mujer herida fue sometida a una cesárea al ingresar en el Clínico de València. "El estado de la mujer es de pronóstico reservado mientras que el bebé permanece ingresado y estable", se apunta en la breve nota.