El exfutbolista del Futbol Club Barcelona Dani Alves, acusado de una presunta agresión sexual en la discoteca Sutton de Barcelona en la madrugada del 30 de diciembre, está pendiente este martes de si sale o no de la cárcel. El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona está ultimando su decisión sobre si acepta o no el recurso presentado por el letrado del futbolista, Cristóbal Martell, contra el auto de prisión dictado el pasado 20 de enero por la jueza que instruye la causa. El argumento esgrimido por la magistrada fue el riesgo de fuga que existía por la capacidad económica del deportista y la falta de arraigo en España, una tesis rebatida por la defensa y avalados por la fiscalía y la abogada Ester García, que representa a la víctima, una joven de 23 años.

La acusación particular ha esgrimido que el jugador podría coger un vuelo privado e irse a Brasil, donde tiene una quincena de empresas, según fuentes jurídicas. "Entiendo que se ha de mantener la prisión provisional comunicada y sin fianza, no solo por los indicios de criminalidad, que los hay, sino también porque hay un riesgo de fuga elevado (...) Ponerle en libertad supondría atentar contra la integridad psicológica de mi clienta (...) la Administración de justicia no puede permitir que él esté en libertad y ella encerrada (en su casa)", subrayó la abogada el pasado viernes, cuando se celebró una vista para resolver el recurso de Alves.

Martell defiende, sin embargo, el arraigo del futbolista en nuestro país. "Claro que Alves tiene arraigo en España. Su vida ha girado en torno a España. Desde 2010 está empadronado en España. Está casado con una española (la modelo Joana Sanz)", enumeró en su intento de rebatir ese riesgo de fuga que mantiene a Alves entre rejas, según las fuentes jurídicas consultadas por este diario. Para demostrarlo, aportó documentos que corroboran que el jugador tiene dos empresas en España. En su día, los abogados del jugador ya entregaron la escritura de una vivienda en Esplugues de Llobregat, que es de él y de su exmujer.

En el reservado

El exjugador del Barcelona se aferra para defender su inocencia a la grabación de la cámara de vigilancia del reservado de la discoteca Sutton de esa madrugada del 30 de diciembre pasado donde, en un lavabo privado, presuntamente agredió sexualmente a la joven. En su recurso detalla que en ese vídeo se puede ver cómo el jugador se dirige al baño del reservado. A los dos minutos (3.44 horas), la denunciante, "tras estar durante un tiempo hablando con sus dos amigas y un camarero", va hacia la puerta de ese habitáculo y entra sin que el jugador, que estaba dentro, "le franquee el paso o abra la puerta", asegura Martell, en contra de la interpretación que de las mismas imágenes han hecho la acusación y los Mossos. El letrado admite que hubo una relación sexual consentida.

En su declaración ante la jueza de instrucción, Alves admitió que la joven le había hecho una felación, aunque la víctima describe en todo momento de una posible violación. Es decir, penetración. El ADN del semen hallado en el interior del cuerpo de la denunciante y en su ropa interior refuerza la versión de la mujer, pues corresponde al del astro brasileño.

Dos cámaras del sistema de videovigilancia de la discoteca Sutton captaron la silueta del futbolista Dani Alves junto a la puerta del reservado en el que se encuentra el baño de la supuesta violación, según las fuentes consultadas por El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica. Son dos imágenes que no son claras pero que aún así pueden resultar decisivas.