Ingresan en prisión los 18 detenidos por el alijo y el macrolaboratorio de Cotobade, en Pontevedra

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordó este jueves el ingreso en prisión provisional de los 18 detenidos por la Policía Nacional en la operación antidroga que ha permitido la desarticulación del macrolaboratorio de procesado de cocaína en una casa de lugar de Cutián, en el ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade.

Según fuentes de la propia Audiencia Nacional, los 18 detenidos están investigados por delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

Si bien la decisión la ha adoptado el juez Calama tras tomar declaración a los detenidos, lo ha hecho en sustitución del titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, que es quien instruye esta causa, en la que tanto la Audiencia como la Policía Nacional viene trabajando desde hace meses.

La fase de explotación del operativo llegó en la noche del lunes al martes pasado. Fue entonces cuando los agentes de la Udyco Central y el Greco Galicia tuvieron constancia de que los responsables de este macrolaboratorio de procesado de pasta de cocaína podían estar preparando una entrega de la droga ya refinada, clorhidrato de cocaína, a algunos de los detenidos que se habían desplazado a Pontevedra a tal fin. Un importante despliegue policial tomó la aislada vivienda de Alonga, en Cutián, que los narcotraficantes habían convertido en una refinería de pasta base de cocaína. Aquí se “cocinaba” la sustancia para convertirla en el estupefaciente, el polvo blanco, listo para su comercio en el mercado ilícito.

En la vivienda de Cutián fueron detenidas dos personas de nacionalidad colombiana y mexicana. Uno de ellos sería uno de los llamados en el argot “cocineros”, los encargados de realizar el proceso químico para convertir la pasta en cocaína.

De los 18 detenidos, doce de ellos lo fueron en la provincia. Además de los dos sorprendidos en la aislada vivienda de Cutián, también se encuentra uno de los supuestos cabecillas de la organización que fue arrestado en un céntrico hotel de Pontevedra, ciudad a la que habría viajado para hacerse cargo del alijo resultante del procesado de cocaína en el laboratorio.

120 kilos incautados Los agentes localizaron una gran cantidad de sustancia estupefaciente en el operativo. Concretamente se habla de unos 120 kilos de cocaína, de los que unos 40 habrían aparecido en la propia “fábrica” de Cutián y otros 80 en Madrid. Se cree que estos también serían fruto de la producción del laboratorio del rural pontevedrés. Y es que una de las cuestiones que más llamó la atención de los investigadores, como ya se dijo, era la potente infraestructura que la organización había desarrollado en la pequeña aldea de Cutián. En la vivienda y en el galpón anexo, incluso en el exterior, se acumulaban grandes cantidades de sustancias químicas para el “cocinado” de la droga, lo que hace pensar que podrían haber procesado ingentes cantidades de estupefaciente dependiendo, claro está, de la disponibilidad de materia prima: la pasta de cocaína. Una capacidad de producción que, según la Radio Galega, sería de hasta cien kilos de droga al día.

Una “refinería” al estilo de las de las selvas sudamericanas

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, subrayó ayer la importancia del dispositivo del que apenas pudo dar datos al estar todavía abierto. En cualquier caso, confirmó que se trata de “un nuevo golpe al narcotráfico”. Para los investigadores, uno de los aspectos más destacables es el hecho de que se haya podido eliminar este gran laboratorio de procesado de pasta de cocaína. Y es que se trata de un proceso que habitualmente se realiza en origen, en sudamérica. Aunque no es el primer laboratorio de procesado de pasta de cocaína que se desmantela en España, ninguno con esta capacidad y tamaño. Por la cantidad de productos y envases vacíos que se almacenaban en la vivienda relacionados con el procesado de droga, la Policía cree que esta “refinería” de cocaína no tiene nada que envidiar a algunas de las localizadas en las selvas de Colombia y Brasil, en donde se suele realizar este proceso para enviar el estupefaciente ya procesado a Europa. En la casa de Cutián, este grupo criminal había dedicado casi cada rincón del inmueble (e incluso la zona exterior) a esta función de narcolaboratorio. En el porche se acumulaban numerosos sacos de sosa caústica y en el jardín se observaban decenas de garrafas vacías de etilo acetato, usado en el proceso de refinado de la pasta base. Los habitantes de la vivienda contaban con múltiples bidones, alambiques y cubas para la realización del proceso, así como un complejo sistema de ventilación por toda la casa para retirar los gases procedentes de todo el proceso químico. Según los investigadores, apenas había también espacio para cualquier otro aspecto que no fuera el procesado de la droga, incluso para el descanso, con mínimos espacios para dormir o la preparación de alimentos. La prioridad en ese inmueble era aprovechar todo el espacio para la obtención de la cocaína.