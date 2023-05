El mito de que las violaciones son cometidas por desconocidos, en un ambiente nocturno, en lugares apartados, sigue muy presente. "Todo lo que se sale de ese retrato robot puede tener dificultades para ser reconocido, ya sea la violación de un hombre, de una mujer mayor o en el ámbito de la pareja", señala Josep María Tamarit Sumalla, catedrático de Derecho Penal de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y autor principal de un pionero estudio que concluye que los juzgados españoles castigan menos las agresiones sexuales cometidas por las parejas o exparejas.

La investigación -que ha sido publicada en el European Journal on Criminal Policy and Research- ha analizado cerca de un millar de sentencias dictadas por las audiencias provinciales entre 2015 y 2022 y la conclusión es clara: cuando la violación es cometida por un miembro de la pareja o expareja (generalmente un hombre) "se condena menos, se castiga menos y se reconoce una menor indemnización", según resume el experto, profesor del grupo de victimologia empírica y aplicada de la UOC.

De los 964 casos de violación estudiados, un 37% habían sido cometidos por la pareja o expareja; un 17,6% por alguien conocido; un 22,7% por un desconocido, y un 20,9% por otros familiares de la víctima. Estos porcentajes ya de por sí desmontan el estereotipo de que las agresiones sexuales son habitualmente cometidas por extraños. La macroencuesta de violencia sobre la mujer de 2019 también arrojó que el 7,5% de las españolas ha sido violada por su pareja o expareja.

Los resultados

Sin embargo, el análisis de las sentencias revela que los juzgados españoles condenaron casi 17 puntos menos a las parejas (en el 63% de las ocasiones) que al resto de agresores (un 79% de media). Una diferencia "estadísticamente significativa", según Tamarit.

En cuanto a la pena de prisión, fue de 83,4 meses de media en las relaciones íntimas y de 95,1 meses en los demás contextos. Es decir, que un año menos para las parejas o exparejas. Y, en las indemnizaciones, pagaron de media cerca de 12.600 euros. El resto, casi 17.800 euros.

Las causas

Los motivos de las condenas más suaves son variados pero según el catedrático influye que en las violaciones en las relaciones de pareja a menudo hay escasez de pruebas y, además, "la ley permite eximir a la víctima del deber de declarar". Asimismo, cuando la violación tiene un impacto psicológico grave en las víctimas, la pena de prisión y la compensación económica son mayores.

"En muchas sentencias no se ha hecho constar porque no era evidente. No siempre el tribunal llega a poder valorarlo, porque no siempre se hace una valoración pericial en este sentido. Queda mucho recorrido para garantizar la evaluación psicológica de todas las víctimas", resalta Tamarit.

Para corregir esta situación, la llamada ley 'del solo sí es sí' coloca a las agresiones sexuales dentro de las parejas como agravante, lo que "probablemente producirá un cambio" en las sentencias, según el investigador.