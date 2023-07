De una cita de Tinder a una denuncia por agresión sexual en Zamora: "Me desperté al sentir dolor y con él sobre mí"

Habían contactado por la popular aplicación de Tinder para adultos y concretaron su primera cita en la capital para conocerse en persona y pasar unas horas juntos. La cita se prolongó hasta altas horas de la madrugada, compartieron copas y llegaron a estar con más gente.

Fue un encuentro distendido y sin ningún incidente previo, pero terminó con una investigación judicial por agresión sexual, de la que la mujer no recuerda ni un solo detalle, aunque no niega que pudiera haber una relación consentida, está convencida de que no accedió de forma consciente. Y es que tiene una laguna sobre lo ocurrido desde que estuvieron en uno de los pubs hasta que el buen rollo se torció.

Eso fue al amanecer, cuando se despertó en su cama al sentir dolor y, de forma inesperada, se encontró al hombre sobre ella en actitud sexual. Con estupor, le preguntó qué estaba haciendo y terminó por echarle del piso. Sí observó que no se había puesto preservativo, por lo que acudió al médico para descartar que pudiera haberle contagiado alguna enfermedad venérea. Al relatar lo ocurrido, el protocolo sobre agresiones sexuales se activó, la presunta víctima le denuncia y el caso se encuentra en instrucción en el Juzgado de Violencia de Género.

La mujer no niega que ella le condujera a su domicilio, pero tampoco se acuerda ni cómo llegó a su nuevo amigo ni qué pasó al llegar a la vivienda. El acusado asegura que la relación sexual fue consentida, que nunca actuó sin que ella fuera consciente. El hombre no conocía Zamora, ni sabe dónde está el domicilio de la presunta víctima. Las dos versiones completamente contradictorias tendrán que contraponerse en un juicio que llegará hasta la Audiencia de Zamora por el tipo de delito que se imputa al acusado.

Ni drogas o alcohol

El relato de la denunciante podría remitir a los casos de sumisión química, como el uso de burundanga que no deja rastro en el cuerpo de la víctima. Y es que esta zamorana dio negativo en los exámenes sobre el consumo de sustancias como alcohol o drogas que podrían explicar que la presunta víctima no pueda rememorar nada de esas horas durante las que se habrían quedado a solas y decidido irse a su domicilio para terminar juntos la madrugada.

En estos casos, el Código Penal establece castigos de uno a tres años de prisión si no existe consentimiento de la otra persona pero no ha habido violencia o intimidación para llegar a la agresión sexual. En caso contrario, las penas de cárcel ser elevan hasta los cinco años y pueden llegar a un máximo de 12 cuando el agresor haya logrado llegar a la violación por vía vaginal, anal o bucal, o haya introducido miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, caso en el que el delito se convierte en una violación.

Los informes médicos y forenses de la víctima serán importantes a la hora de estimar si pudo o no existir la agresión sexual. De momento, la Fiscalía de Zamora tendrá que calificar este presunto delito que tuvo lugar durante una cita de Tinder, si es que encuentra indicios de que existió la agresión contra la libertad sexual de la mujer.