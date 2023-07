Sospechas de violencia machista tras un incendio intencionado en un piso de Badalona

El olor a plástico y madera quemada todavía impregna el rellano del edificio de diez plantas de Badalona (Barcelonès) que a punto estuvo de arder en llamas este pasado lunes 24 de julio. Pese a que los vecinos de este bloque de la calle Córdoba relatan que las llamas devoraron el piso en el que se produjo el fuego, la actuación de los bomberos logró evitar que los daños fueran más allá de la vivienda donde se origió el incendio, que quedó completamente calcinada, y del suelo del piso de arriba, que, aunque en principio no corre peligro, se reforzará para evitar más problemas.

Por lo que respecta a los vecinos, el balance final fue de 23 personas atendidas, ya fuera en el mismo lugar de los hechos o en algún centro hospitalario. Ninguna de ellas sufrió heridas de gravedad. Tampoco hubo heridos graves en el piso que ardió, en el cual vivía una pareja desde hacía tan solo unas semanas, cuando ocuparon el espacio.

Los Mossos d'Esquadra confirman a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, que ya han detenido al hombre que vivía en el piso junto con su pareja y dicen que la previsión es que el próximo 26 de julio pase a disposición judicial. Por su parte, la mujer ha acudido esta misma mañana al Ayuntamiento de Badalona para recibir "asesoramiento" tras lo vivido, señalan fuentes municipales.

El rumor de que el hombre había pegado fuego al piso con la mujer dentro se instauró desde el primer momento entre los vecinos del bloque. Una tesis que horas más tarde quedó reforzada después de que el propio alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), manifestase en sus redes sociales que "un salvaje le ha prendido fuego al piso de su pareja con ella dentro".

Albiol también habló del tema en el Pleno municipal que tuvo lugar este mismo lunes, donde dijo: "Parece, y aún con la prudencia de la información que me llega, que el incendio ha sido provocado por la expareja de la moradora de la vivienda. Parece que quería quemar a su pareja". La exconcejala de los 'Comuns' Aïda Llauradó también ha hecho referencia al potencial móvil de la violencia machista.

Fuentes de la policía catalana explican a este diario que los primeros análisis apuntan a que efectivamente el fuego fue intencionado y que "se intuye algún tipo de violencia doméstica" y, aunque no descartan la violencia machista, remarcan que la investigación sigue abierta y que todavía no está claro el tipo de violencia: "No sabemos si en el momento en el que se prendió fuego había alguien más en el piso".

‼️ Un nou cas de violència masclista a #Badalona



Un home intenta assassinar la seva parella cremant el seu pis amb ella a dintre



Espero que la dona tingui tot el suport i sigui atesa pels serveis especialitzats i l'agressor sigui detingut i posat a disposició judicial #Niunamés https://t.co/Cdr4XYxjGA — Aïda Llauradó (@AidaLlaurado) 25 de julio de 2023

Vecinos afectados

"Empezamos a oler como a quemado, pero como en el barrio queman muchas cosas al principio no me llamó la atención. Luego ya me asomé a la ventana y vi a una mujer que estaba pitando con la moto para avisar a los vecinos del fuego. Fui a avisar [al piso de al lado, donde se originó el incendio] y vi que la puerta ya estaba abierta y que ya se habían ido. Así que cogí a mis hijos y salimos", explica Jésica, una de las inquilinas del inmueble del barrio de Sant Roc de Badalona y cuyo piso ha quedado en perfecto estado pese a ser colindante al domicilio quemado.

"Han venido hace un rato para preguntarnos si estábamos bien y tal y nos han dicho que seguramente nos citarían para juicio porque todo pinta a que ha sido como intencionado", comenta Jésica. "La policía nos ha dicho que esto irá a juicio y todo", comentan también por su parte E. y D. -de 65 y 64 años respectivamente-, el matrimonio al que las llamas del piso de abajo les ha dañado el suelo de una habitación.

Ambos tuvieron que pasar la noche en el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), pero, tras la visita de la arquitecta municipal, han confirmado que podían volver a dormir en su casa este mismo marte 25 julio.