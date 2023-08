El brutal accidente que quitó la vida a la periodista Maria Bretón en Oviedo

Luto en el mundo de la televisión asturiana. La avilesina María Bretón Fernández, de 42 años de edad, falleció este jueves poco después de la una y media de la tarde en una brutal colisión frontal registrada en la carretera que une Olloniego y Riaño (AS-116), a la altura del kilómetro 2, en el término municipal de Oviedo. La mujer trabajaba para la productora Proima Zebrastur, como coordinadora de contenidos de conocidos programas de la TPA, como "Conexión Asturias". A la sede de la productora se dirigía precisamente cuando colisionó con otro vehículo que circulaba por el carril de sentido contrario.

A la zona se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y medios del SAMU, que solo pudieron certificar la muerte de la mujer. Y es que el impacto fue tan brutal que María Bretón falleció prácticamente en el acto. El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de la Corredoria, donde está previsto que se le practique la autopsia este viernes por la mañana.

El conductor del otro vehículo, cuya identidad se corresponde con las iniciales F. Z. A., sufrió diversos traumatismos y se encuentra estable dentro de la gravedad. Fue trasladado al HUCA, donde quedó ingresado. Todo apunta a que uno de los dos vehículos implicados invadió el carril contrario por causas que se están investigando. El accidente se produjo en un tramo ligeramente curvo.

Muy apreciada

La mujer fallecida trabajaba desde hace tres lustros en el programa "Conexión Asturias" que se emite a través de la TPA. Los integrantes de este programa se mostraban este jueves en antena devastados por el inesperado fallecimiento de su compañera. "María, de camino a nuestra redacción, se nos ha ido en un accidente, estamos todos en estado de shock, consternados, no asimilamos lo que ha ocurrido", indicaba el presentador del espacio, Marco Rodríguez, rodeado de parte del equipo, cuyos miembros no podían contener las lágrimas.

"Este programa nació hace 17 años con la intención de entretenerles, pero hoy es imposible, estamos muy dolidos. Es el peor día en la historia de este programa", añadía en una jornada en que no pudo emitirse en directo, dado el estado de ánimo de los integrantes del equipo.

María Bretón era la hermana mayor de la exconcejala del PP avilesino Ana María Bretón, quien este jueves resumió el estado de ánimo de la familia con una simple y demoledora frase: "Estamos destrozados". La antigua concejala formó parte del equipo de Carlos Rodríguez de la Torre, quien también se mostró consternado.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, expresó sus condolencias a través de un mensaje de Twitter: "Acabo de enterarme de la terrible noticia. Comparto vuestro dolor, el inmenso dolor, que ahora sentís. Un abrazo a todas las personas que formáis el equipo de ‘Conexión Asturias’ y mi emocionado recuerdo a María Bretón, fallecida en accidente de tráfico".

La carretera de Olloniego a Tudela-Veguín ha registrado en el pasado accidentes muy similares al que costó la vida a María Bretón. En septiembre de 2021 falleció otra mujer en un tramo curvo y casi en las mismas circunstancias, justo en el kilómetro dos de la carretera. Otra mujer falleció en abril de 2014, una mujer de 31 años falleció en el kilómetro seis al chocar contra un camión tras invadir el carril contrario. Urge que los conductores tomen conciencia de su peligrosidad.

Buscan al causante de un accidente en la "Y" a la altura de Serín, que provocó un herido leve

La Guardia Civil de Tráfico busca al causante de un accidente registrado este miércoles en la autopista "Y", a la altura de Serín, que terminó con un coche estrellado y con su conductor, Iván Fernández, en el HUCA. Eran las tres y media de la tarde y Fernández se dirigía en su Nissan Almera al centro comercial Parque Astur, en Corvera, donde trabaja en una óptica. "Iba adelantando por la izquierda a 120 por hora y un BMW X3 se me puso detrás, dando las luces y haciendo gestos. Al final terminé de adelantar y me puse a la derecha. Él me adelantó y se colocó justo delante de mí", relató.

Fue entonces cuando se produjo el accidente. "El BMW frenó en seco sin razón alguna y yo tuve que frenar, pero terminé dando contra el quitamiedos. Él, lejos de parar, se dio a la fuga, pero no pude quedarme con la matrícula", señala. A consecuencia del golpe sufrió una contractura. Fue asistido por varios médicos que pasaban por la autopista. "Cuando llegó la Guardia Civil les expliqué lo que había ocurrido y me preguntaron si había tomado la matrícula. Cuando les dije que no, me lo pusieron muy negro. No lo entiendo, hay un radar justo al lado, pudo coger imágenes", señala. El coche quedó siniestro total y ahora pide ayuda para dar con el infractor. "Tengo miedo de coger el coche. No entiendo por qué hizo eso. Me parece una gran injusticia. Supongo que alguien vio el accidente y puede dar algún dato para localizarlo".