La joven acusada de secuestrar a un niño en Oviedo pide responsabilidades por ir a prisión "sin motivo"

El despacho de abogados que representa a la joven acusada de secuestrar a un niño de 5 años en un parque de Ciudad Naranco, en Oviedo, exigirá responsabilidades "civiles o penales" para las "personas o instituciones" que llevaron a su clienta a dormir tres noches en los calabozos y a ingresar en prisión "sin ningún motivo". Los letrados que defienden a la brasileña Maisa da Rocha, que aún figura en los Juzgados como investigada y se encuentra en libertad provisional, pedirán que no se archive el procedimiento y que la instrucción siga adelante para que se compensen los daños "psicológicos y morales" derivados de un rocambolesco suceso calificado de "malentendido" por la propia Policía Nacional.

La brasileña, de 23 años, fue detenida a raíz de la denuncia de una abuela, que acudió a Comisaría el pasado 6 de octubre al interpretar que una chica con características físicas similares a las de Maisa había intentado llevarse a su nieto cuando el pequeño se encontraba jugando en el parque del Papa. Describió a la supuesta secuestradora como una joven pelirroja con melena y de complexión delgada. Los agentes le mostraron algunas fotos de la brasileña y la mujer no dudó a la hora de acusarla, algo que llevó a la Policía a detenerla y a que la joven acabr ingresando en la cárcel por orden judicial después de estar tres días detenida.

Maisa se cansó de repetirle a los agentes que no sabía nada del supuesto secuestro, que era completamente inocente y que incluso tenía pruebas que demostraban que no estaba en el parque a la hora del supuesto intento de rapto: había subido a las redes vídeos suyos maquillándose antes de ir a trabajar a un bar de Vallobín, en los que figura la hora de la grabación. A Maisa la soltaron cuando una menor de 15 años fue a Comisaría con su madre a decir que era ella la que había tenido un altercado con una abuela en el parque; que se puso a jugar con un niño y que la señora perdió los nervios acusándola de querer llevarse a su nieto de 5 años. La menor también era pelirroja y delgada, pero entre ellas hay ocho años de diferencia. "A la señora le enseñaron fotos mías de hace 6 años, no entiendo cómo se puede hacer eso", explicó en su día la joven en declaraciones exclusivas a LA NUEVA ESPAÑA.

Los abogados de Maisa da Rocha quieren seguir adelante después de escuchar las declaraciones de la abuela del niño, que se reafirma en que se puso nerviosa porque realmente creyó que querían llevarse a su nieto y que el día que la Policía le enseñó las fotos de Maisa pensaba a ciencia cierta que ella era la chica con la que había tenido el altercado. Según los representantes legales de la brasileña, a raíz de lo ocurrido su clienta sufre "crisis de ansiedad, tiene pesadillas y no quiere salir a la calle porque todo el mundo la señala con el dedo". Además, sus abogados ya han iniciado los trámites para reclamar que el despido de Maisa da Rocha sea declarado como improcedente. "Cuando salió de la cárcel ya no tenía trabajo y como consecuencia de todo lo ocurrido le cuesta encontrar otro".