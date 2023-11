Abdellah K., de 39 años, el asesino machista que en la tarde de este miércoles degolló en Sagunt a su mujer Fátima, de 34 años, no estaba sujeto a ninguna medida de control porque hace cinco años y medio que cumplió la única condena que le había sido impuesta por maltratarla. Así, desde abril de 2018 no tenía ninguna medida en vigor ni la víctima gozaba de protección.

Fátima había dado el paso de denunciar a finales de diciembre de 2016, tras años de maltrato físico y psicológico. El Juzgado de Instrucción número 1 de Sagunt, con competencias en materia de violencia sobre la mujer, lo condenó en enero de 2017 por un delito de maltrato en el ámbito familiar del artículo 153.1 y 3 del Código Penal a las siguientes penas: 42 días de trabajos en beneficio de la comunidad, privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 16 meses y prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio durante 16 meses, según la información facilitada por el TSJCV.

Sin denuncia no existe evaluación del riesgo

Esa es la única denuncia que interpuso la mujer, por lo que, una vez terminada la condena, no se vuelve a valorar si hay o no nuevos episodios de violencia machista a menos que sea la mujer -o cualquier otra persona o colectivo- quien interponga una nueva denuncia que inicie un nuevo procedimiento judicial con la consiguiente protección sobre la mujer.

Por esa razón, en el caso de Fátima no había habido ninguna evaluación de riesgo posterior a esa condena, así que no es que en su caso hubiese un riesgo inapreciado, es que no había evaluación alguna en marcha. Era un caso totalmente inactivo.