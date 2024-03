Nacho Vidal alegará que el fotógrafo José Luis Abad se sometió "voluntariamente" al sapo bufo

El exactor porno y empresario Nacho Vidal no esquivará el banquillo de los acusados. La Audiencia de Valencia ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 2 de Xàtiva que emita un auto procesando a Vidal, así como a una familiar suya y a un ayudante, por la muerte del fotógrafo Jose Luis Abad al realizarle el llamado ‘rito del sapo bufo’, ceremonia de origen chamánico en la que se utiliza una sustancia altamente alucinógena.

Los hechos tuvieron lugar en la vivienda de Vidal en Enguera el 28 de julio de 2019, cuando la víctima murió tras consumir sapo bufo durante un rito. En septiembre de 2023 el juzgado ordenó el cierre definitivo de la investigación exculpando a Vidal así como a los otros dos procesados que lo ayudaron en la ceremonia. Consideró la juez, igual que la fiscalía, que el exactor no era responsable de esta muerte ya que la víctima se sometió al 'rito del sapo bufo' voluntariamente y previamente también consumió cocaína.

En este sentido, el juzgado señalaba que no podía "desvincularse" el consumo de un tipo de sustancia de la otra como causas de la muerte. "No puede apreciarse relación de causalidad entre la conducta del investigado y el fallecimiento. Al facilitar la droga DMT no fue el que propiamente desencadenó la muerte", apuntaba el fiscal.

Sin embargo, la Audiencia de Valencia aceptó los recursos de los familiares de Abad y concluye que tanto Vidal como los otros dos acusados deben sentarse en el banquillo acusados de un delito de homicidio por imprudencia y otro contra la salud pública. El tribunal considera, entre otros argumentos, que el exactor conocía "la toxicidad de la sustancia que iba a administrar al fallecido" y "no adoptó ninguna precaución", además de remarcar que "carecía de formación médica" ni sabía "el estado de salud" de la víctima antes de darle la dosis.

Varios archivos

Una vez conocido que Vidal será juzgado, ya que la decisión de la Audiencia de Valencia es inapelable, los letrados del exactor, Vosseler Abogados, han querido reiterar su inocencia y han recordado que el acusado "ha mostrado una colaboración absoluta con la justicia para esclarecer los hechos".

"Cabe recordar que el trágico suceso, en el que Vidal fue acusado de homicidio imprudente, ya fue archivado por la jueza de Xàtiva, decisión a la que se sumó la propia Fiscalía. Tras la notificación del auto de la Audiencia Provincial de Valencia, en el que se lleva a juicio a Ignacio Jordà (nombre real de Nacho Vidal) por un presunto delito de homicidio imprudente, Vosseler Abogados mantiene su total inocencia y confirma que el señor Jordà continuará colaborando con la Justicia de forma absoluta, tal y como lo ha hecho hasta ahora", remarcan los letrados

Además, Daniel Salvador, letrado de Vosseler Abogados y representante legal del actor, ha señalado que "durante el proceso de instrucción se ha acreditado que no existe indicio alguno en la causa que incrimine al señor Jordà" y ha añadido que el auto de la Audiencia de Valencia es "sesgado", ya que “obvia diligencias esclarecedoras de cómo sucedieron los hechos, que son incuestionables y que no se pueden pasar por alto”.

El escrito de defensa del actor remarcará que la víctima se sometió al ‘rito del sapo bufo’ voluntariamente y que previamente también consumió sustancias estupefacientes”, como cocaína. El informe forense ya dejaba claro que la sustancia del sapo bufo no era la responsable de la muerte de Abad, según los letrados.

Todo apunta a que las acusaciones particulares pidan penas de prisión para Nacho Vidal por estos dos delitos y se está a la espera de sí la Fiscalía presenta petición de cárcel o bien, en coherencia con su último escrito, solicite la absolución de los tres procesados.