El boxeador habla tras la pelea en el cine: "Me obligó a hacerlo, a un maltratador hay que frenarlo"

En las últimas horas se ha vuelto viral en redes sociales un suceso ocurrido en León. Al parecer, hace unos días, unos hombres protagonizaron una pelea en una sala de cine ubicada en León mientras se proyectaba la película Garfield.

En la mañana de este lunes, uno de los protagonistas, Antonio Barrull ha sido entrevistado en el programa de Vamos a ver donde ha expresado su opinión y cómo vivió lo ocurrido en la sala de cine. En todo momento ha defendido que no está a favor de la violencia pero vio cómo "pegó a su mujer y a una niña que no tenía nada que ver. A mí me amenazó y, aunque no justifico la violencia, siento que me obligó a hacerlo", ha explicado Antonio.

Antonio Barrull explica lo ocurrido

Además, Antonio ha añadido que intentó mediar en todo momento pero el hombre no paró de insultar y agredir a su pareja durante la película: "Siento lo ocurrido, pero a un maltratador hay que frenarlo como sea". Se refiere con estas palabras porque matiza que "en un momento dado, me giré y vi que la estaba agarrando del cuello".

En ese momento, el joven boxeador le pidió que parara pero no hubo manera tras la cantidad de insultos que le profirió el sujeto: "Le pedí que se marchase de la sala y empezó a insultarme a mí delante de mis hijos. Intenté aguantarme, pero seguía".

"Esa persona necesita ayuda porque mentalmente no está bien. No excuso mis actos porque la violencia no tiene ningún tipo de justificación, pero a un maltratador hay que frenarlo como sea", ha sentenciado Antonio. Finalmente, la presentadora del programa, Patricia Pardo ha recalcado que tanto ella como el programa están en contra de la violencia pero que "como mujer, si me veo en una situación así, me gustaría que estuvieras allí para defenderme".