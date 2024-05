Hallan una casa de los horrores en Torrent (Valencia)

Un fuerte despliegue policial, unido a la presencia de un equipo de erradicación de plagas ataviado con sus trajes especiales, alertó a primera hora de ayer al vecindario de un edificio de Torrent. La llamada de varios vecinos denunciando el fuerte olor que procedía de una de las viviendas destapó la presencia de un número indeterminado de animales muertos, perros y gatos. La descomposición de los cadáveres provocó la aparición de algunos insectos, contra los que el equipo de plagas ha tenido que actuar.

«Sí, ha sido en el número 8. Allí vive una pareja. Esta mañana ha venido la policía por un tema de animales. Hacía bastante olor», comenta a este periódico uno de los residentes de la finca afectada. Según ha podido saber este diario, la Policía Local de Torrent fue alertada mediante llamadas vecinales por el fuerte olor que desprendía. Cuando los agentes y los Bomberos se desplazaron y pudieron entrar en la vivienda se encontraron con dos gatos muertos en avanzado estado de descomposición. La alta insalubridad que presentaba el piso impidió a los agentes comprobar el resto de estancias del inmueble, pero sospechan que en otras habitaciones hay más animales muertos, en un número todavía indeterminado.

Los agentes requirieron la presencia del equipo de plagas de Sanidad Pública ya que la descomposición de los cuerpos, debido a las altas temperaturas y la falta de ventilación, ha provocado la proliferación de algunos insectos. La técnica empleada para su desinfección consistió en aplicar sobre el habitáculo una fuerte sustancia, para que haga sus efectos durante al menos 24 horas. Así, está previsto que la Policía Local y el departamento del Seproa regresen a la vivienda en breve para la retirada de los cadáveres o los posibles animales con vida.

En paradero desconocido

Los vecinos del entorno del edificio aseguraron a este diario que los moradores de la vivienda donde actuó la Policía Local es una pareja, mientras que otras fuentes consultadas por este diario señalan a un hombre como inquilino del piso, en paradero desconocido y con antecedentes por maltrato animal, ya que, previamente, se encontró en dicho piso un perro en avanzado estado de putrefacción.

La presencia policial alertó a la calle donde se encuentra el edificio. «Sí, han estado aquí esta mañana, se han desplegado y hemos visto que han entrado en el edificio», comentaban desde uno de los establecimientos cercanos. Preguntadas por el motivo del dispositivo, las mismas fuentes apuntaban que «es un tema de animales». En otro de los establecimientos también fueron testigos de la actuación del equipo de plagas. «Los he visto entrar y salir pero no he visto que sacaran nada», afirmaba la mujer, que sí apuntaba a que en el piso vivía una pareja.

En el balcón de la finca afectada, uno de los vecinos comentaba a este diario que ha notado «el olor que desprendía la vivienda» y apuntaba «a un tema de animales» el hecho de que ayer acudiera la Policía Local. Otro de los residentes recuerda que «una vez vino la Policía porque se marcharon una semana y se dejaron a los animales ahí dentro».

La Policía Local ha abierto una investigación con el objetivo de localizar al inquilino de la vivienda por un presunto delito de maltrato animal.