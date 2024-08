Los investigadores creen que el asesino del niño de 11 años era de la zona: "Accedió por un sitio que tienes que conocer"

El asesino de Mateo, el joven de once años asesinado ayer a puñaladas mientras jugaba al fútbol en el polideportivo de Mocejón (Toledo), conocía la zona. Esa es la hipótesis principal que baraja la Guardia Civil, según fuentes cercanas a la investigación. El criminal, de acuerdo a testigos presenciales, entró a las instalaciones por el agujero de una valla trasera "que no se conoce si no eres de por aquí", ratifican varios vecinos.

El pueblo se ha despertado este lunes "consternado", tratando de asimilar lo ocurrido. "Es que es algo inaudito que le pueda pasar a un niño esto", comentaba Susana, vecina del pueblo, donde la familia del niño asesinado es muy conocida. Una familiar directa del niño regenta una panadería, Hermanos Pérez, que esta mañana estaba abierta pero evitaron hacer valoraciones.

Asell Sánchez, portavoz de la familia, aseguró que siguen impactados y "sin entender lo que ha pasado. Es un dolor que no se puede explicar".

"Aparentemente se coló por la parte trasera del polideportivo, que es algo que tienes que conocer porque es una zona con poca visibilidad", afirmó Assel, que indicó que se escapó por el mismo camino por el que vino.

La Guardia Civil ha establecido una operación jaula para tratar de encontrar al asesino y esta mañana seguían rastreando por los contenedores cercanos al polideportivo. De acuerdo a los testigos presenciales, el criminal, que se tapó la cara con un pañuelo, era rubio, tenía el pelo rapado y varios tatuajes.