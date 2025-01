Condenado a 31 años de cárcel por violar a su pareja y amagar con atropellarla en Córdoba

La sección tercera de la Audiencia provincial de Córdoba ha condenado a 31 años y ocho meses de prisión a un joven, de 26 años de edad y vecino de Almería, por violar, maltratar, amenazar y amagar con atropellar a su ya expareja cuando esta se encontraba junto a un amigo en el recinto ferial de El Arenal.

De acuerdo con la resolución, que ha sido facilitada a Diario de Córdoba por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, "el calvario había comenzado desde el inicio de su convivencia", que tuvo lugar cuando la víctima se desplazó a la provincia de Almería para vivir con el procesado.

"Empezaron pronto las discusiones por el consumo de pornografía por parte de él, que a ella le hacía sentir mal, y con ellas llegó la primera agresión, una torta. Se 'casan' por el rito de la iglesia evangélica y, al poco, ella se queda embarazada, pero aun en estado, los maltratos aumentaron y él controlaba todo lo que hacía, 'hasta lo que hablaba con su madre'", recoge.

En este sentido, el tribunal afirma que la perjudicada "nos ha referido una sucesión de insultos, desprecios constantes, empujones, puñetazos y tirones de pelo, pues hasta cuando estaba embarazada o tenía en sus brazos a su hijo, le pegaba porque ella le incomodaba o llevaba la contraria, o sin más, por su mera voluntad de hacerlo".

La sentencia considera probado que la relación afectiva comenzó cuando el procesado tenía 16 años de edad. Cuando contaba con 19 años, iniciaron su convivencia en Almería y en Córdoba, y tuvieron un hijo. Entre otros insultos, el acusado profería a la víctima expresiones como "yo estoy por encima de ti" y "si intentas subirte por encima de mí te reviento la cabeza, te tengo que matar, al final te mato".

Víctima de puñetazos y llaves de kárate en su embarazo

El tribunal apunta que, también estando embarazada, la víctima recibió puñetazos en los ojos o en la boca, y el acusado le hizo llaves de kárate. Más tarde, entre otros delitos, la violó en dos ocasiones, una de ellas con el bebé en la cuna, y la agredió físicamente en parques públicos en Córdoba.

Dos años después de que comenzasen estos hechos, la relación finalizó en 2020. Una madrugada que la víctima estaba con un amigo en el recinto ferial de El Arenal, el encartado "se dirigió hacia ella con su vehículo a gran velocidad, sin llegar a alcanzarles, pues dió un brusco frenazo", aunque obligándoles a apartarse "para evitar ser atropellados". En ese momento, bajó la ventanilla y le dijo que "por donde te vea te voy a pegar dos tiros, porque me da igual todo".

La madre: "A veces los hombres tienen que educar a las mujeres"

La sentencia indica que familiares de la perjudicada y testigos de lo ocurrido no denunciaban "porque 'ella lo exculpaba mucho' y ni tan siquiera accedía a que la llevaran al médico". Respecto a la posición de la familia del acusado, apunta que, pese a ser testigo de un maltrato en concreto, "no solo no dijo nada, sino que lo que aseveró la madre del autor de la agresión, producida en su domicilio, fue, según dijo (la víctima), que 'a veces los hombres tienen que educar a las mujeres'".

Finalmente, la Audiencia provincial ha condenado al encartado a 31 años y ocho meses de cárcel por dos violaciones a su pareja sentimental; un delito continuado de amenazas leves; ocho delitos de maltrato de obra; dos delitos de lesiones en el ámbito de la violencia sobre la mujer; un delito de conducción temeraria y un delito de violencia física y psíquica habitual. Entre otras penas y medidas, también tendrá que indemnizar a la víctima en 60.000 euros, se le ha privado del derecho a la tenencia y porte de armas durante algunos años, y no podrá acercarse o comunicar con la perjudicada durante 19 años y ocho meses.