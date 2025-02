Una víctima de la tienda de piercings clausurada en Castellón: «Me hicieron un destrozo»

«Me hicieron un destrozo en el pie en la primera sesión de láser para borrarme un tatuaje. Acabé en Urgencias, con dos infecciones y tuve que estar yendo al hospital a hacerme curas por una quemadura de segundo grado». Es el testimonio de Clara (nombre ficticio para preservar el anonimato de la denunciante), una joven de 28 años y vecina de la capital de la Plana que confió en los servicios de la tienda de tatuajes y piercings recientemente clausurada por la Policía Local de Castelló tras una investigación de Sanidad al detectarse un brote epidemiológico entre sus clientes, como publicó Mediterráneo en exclusiva días atrás.

«Cuando acudí al negocio me llamó la atención que no me hicieran firmar ningún tipo de autorización porque tengo más tatuajes y siempre lo he hecho. Me cobraron 30 euros por la primera sesión de láser y no me dieron ni un recibo», recuerda la joven en conversaciones con este diario.

La evolución de las lesiones

La víctima afirma que sintió «bastante dolor», pero que creyó que sería «lo normal». Al día siguiente, sin embargo, ya tenía «unas ampollas enormes» y se dirigió a un centro sanitario. Después de que en el servicio de Urgencias le confirmaran que tenía una quemadura de segundo grado y que tuviera que ir a hacerse curas, esta clienta regresó a la tienda de la calle San Félix a pedir explicaciones. «Lo negaron todo. Se desentendieron y me acusaron a mí de no haber seguido las indicaciones para que cicatrizara con aloe vera», afirma la afectada, todavía indignada por esta respuesta.

Nula autocrítica

Viendo la nula autocrítica por parte de la empresa, la joven se puso en contacto con una abogada, que envió dos burofax al negocio en nombre de su representada. «Tampoco respondieron, por lo que valoré denunciar lo ocurrido por la vía penal. Sin embargo, mi letrada me dijo que, si no presentaba unas secuelas graves, el proceso no valía la pena porque me iba a gastar mucho dinero y no iba a recibir casi nada», relata un año y medio después de lo ocurrido.

Como avanzó este diario, el inicio de la investigación que ha acabado con la clausura del local partió del servicio de otorrinolaringología del Hospital General. En Urgencias atendieron una agregación de casos de condritis auricular tras la realización de un piercing en la oreja. Tras el rastreo, los expertos concluyeron que el 80% de los casos pertenecían a este mismo establecimiento.

