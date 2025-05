El sabotaje a la red ferroviaria se salda con 19 horas de colapso y retrasos en setenta trenes entre Madrid y Andalucía

El caos en la red ferroviaria entre Madrid y Andalucía se desató en torno a las 22.00 horas cuando se detectó el robo de cables de cobre en cuatro puntos de la provincia de Toledo que el Ministerio de Transportes atribuyó de forma inmediata a un "acto de sabotaje". Una situación que se agravó posteriormente por una incidencia la catenaria de un tren Iryo que obligó a realizar una transbordo de los pasajeros, el remolque de la infraestructura afectada y su reparación para poder reanudar la circulación. Las consecuencias de ambas incidencias han sido que entre la madrugada del domingo al lunes y la mañana del lunes hasta las cinco de la tarde se han visto afectados setenta trenes que han quedado paralizados o que han salido con demoras.

Durante la noche el caos afectó a una treintena de trenes con más de 10.600 pasajeros, algunos de ellos con parones de horas a mitad de camino. Una situación de colapso que provocó que algunos de estos vehículos llegaran a su destino bien entrada la mañana y un malestar generalizado entre los usuarios por la falta de información y por los problemas derivados de los parones y prolongados retrasos.

A primera hora de la mañana, Adif consiguió reparar la incidencia en el cableado y esto permitió, además de culminar todos los trayectos pendientes de la noche, iniciar las rutas que estaban programadas entre Atocha y Andalucía y en sentido inverso. Pero los efectos del colapso se siguieron percibiendo durante toda la mañana. En torno a las 9.30 arrancó el primer tren de Renfe desde Santa Justa que tenía prevista su salida a las 6.00 de la mañana. Las demoras se fueron acumulando y afectaron finalmente a una treintena de trenes más. Hasta las 17.00 horas Adif no dio por restablecida una cierta normalidad en los desplazamientos. Aunque pueda haber retrasos no alcanzan los niveles de toda la mañana.

En total, a los 30 trenes afectados durante la noche por el corte del servicio, hay que añadir otros 42 de las tres operadoras (Renfe, Iryo, Ouigo) en los que se han producido incidencias durante toda la mañana, hasta el momento en el que se ha conseguido restablecer la normalidad a las cinco de la tarde de forma casi completa en los trenes y en las estaciones que se han visto afectadas por las incidencias.

Trenes afectados

La mayor parte de estos trenes afectados son de Renfe. Una veintena sufrieron el bloqueo de la noche y otros treinta sufrieron demoras durante la mañana del lunes.

Desde Atocha, durante la mañana, han salido nueve trenes de Renfe con destino Andalucía, todos ellos con algún retraso. El primero, entre Madrid y Málaga arrancó a las 9.40 horas con viajeros que habían quedado bloqueados durante la noche. A partir de ahí, salieron todos los demás previstos para la jornada con demoras inicialmente de tres horas que se fueron reduciendo hasta los 40 minutos del vehículo salió de Madrid con destino Santa Justa a las 15.00 horas.

Desde Sevilla Santa Justa se han realizado ocho trayectos con destino Madrid o Barcelona, todos ellos con retrasos, o incluso con cancelaciones parciales. Las demoras han alcanzado las tres horas y se han ido reduciendo hasta quedar en torno a los 30 minutos del último AVE Sevilla-Figueres.

Desde la estación de Málaga se han registrado siete salidas de trenes a lo largo del día que se han mantenido con dos y tres horas de retraso durante toda la mañana. Lo mismo ha ocurrido en el caso del AVE desde Granada que abandonó la estación tres horas después de lo previsto. Además, hay otros dos trenes entre Toledo y Madrid que se vieron afectados aunque este tramo fue el que más rápido se consiguió solucionar.

Un sabotaje

El ministro de Transporte, Óscar Puente, apuntó desde el principio a una "sabotaje" coordinado para provocar el colapso de la red. De hecho, desde la noche de ayer incidió en que los robos se habían producido de forma simultánea en cuatro puntos de la red ubicados en Toledo (posteriormente la cifa se amplió a cinco) que se encontraban sin videovigilancia. El cableado sin embarno no tenía apenas valor.

Esto provocó el colapso de la red y la interrupción del servicio durante la noche que obligó a Renfe a activar alternativas y dispositivos extraordinarios para las miles de personas afectadas dentro de vehículos o en estaciones. Según Renfe, se llegaron a reservar 220 habitaciones de hotel para personas que viajaban con personas mayores o menores. Y se habilitaron también en las salas club comidad, bebida y mantas. No obstante, fueron muchas las quejas de viajeros por la falta de respuesta inmediata ante la situación.

Renfe, además, asegura que ha reforzado el servicio de Cercanías para facilitar las llegadas de los viajeros afectados. Con este fin, el servicio de Cercanías ha permanecido operativo durante la noche y se ha coordinado la puesta en marcha de un tren especial a las 3:50 horas con destino a Chamartín, Alcalá de Henares, Móstoles, Parla y Fuenlabrada.