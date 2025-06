Cinco días sin rastro de Ainara, una menor de 13 años: "Se fue a celebrar las hogueras y la última noticia que tenemos es en Cullera"

La familia de Ainara Estruch Muñoz, la menor de 13 años desaparecida el pasado 22 de junio en Cullera, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para encontrar a la niña lo más pronto posible y en buenas condiciones.

Fuentes familiares han explicado a este diario que la última vez que vieron a la menor fue en Cullera. Ainara, vecina de Gandia, quería celebrar la festividad de San Juan con sus amigos en Daimús, por lo que llamó a su padre para que les acompañara a esta localidad vecina. "Su padre le dijo que le llamaría después porque estaba haciendo unos trabajos. Cuando le llamó, ella le dijo que ya no hacía falta que les acompañara porque se estaba yendo a Cullera. Inmediatamente le dijo que no, que regresara a casa", indican. Desde ese momento, no han vuelto a saber nada de la menor ni su teléfono da señal.

"La última señal que tenemos es en Cullera, pero el teléfono está apagado. Ella se fue de manera voluntaria a ese municipio, pero no sabemos si ahora está allí voluntariamente", lamentan. La familia ha difundido su imagen por todas las redes sociales y ha denunciado su desaparición a las autoridades correspondientes.

La asociación sin ánimo de lucro SOS Desaparecidos también ha emitido una alerta esta mañana con algunos datos sobre la menor.

Según la descripción proporcionada por la entidad, Ainara Estruch fue vista por última vez el 22 de junio en Cullera. La menor, de 13 años, mide 1,50 metros, es de complexión delgada y pelo rubio y largo.

Ainara tiene los ojos marrones y lleva un piercing en la nariz. En el momento de su desaparición, vestía un pantalón blanco, top verde, un bikini negro con bordes blancos y chanclas negras.

Su entorno señala que la policía está detrás de la pista de un joven, aunque no ha trascendido más información. "La preocupación es máxima porque llevamos cinco días sin saber nada. Sólo queremos que vuelva", insisten. La familia espera que esta pesadilla termine pronto y puedan reencontrarse con la menor lo más pronto posible.