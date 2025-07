"Comprobó que estaba dormida y luego desató todos sus deseos carnales contra el cuerpo de ella"

Quince años de prisión y 19 de inhabilitación absoluta, además de ocho años de libertad vigilada y otros tantos de prohibición de comunicarse o acercarse a menos de 500 metros de su víctima. Son las penas que solicitan la fiscal y la acusación particular para Alejandro G. L., juzgado este martes en València por violar anal y vaginalmente a la que había sido su pareja durante nueve meses aprovechando el estado "de letargo" absoluto en el que se sumió la mujer minutos después de tomar un comprimido de un derivado de la morfina recetado por su odontólogo.

"Me sentí ultrajada y humillada", describió la mujer a la sección primera de la Audiencia de València en el juicio, declaración durante la cual se rompió en varias ocasiones, estallando en lágrimas. El letrado de la defensa, por su parte, que incluso se mofó de ese llanto durante su informe final, solicita la libre absolución para su cliente, quien aseguró ante el tribunal que sí hubo relaciones sexuales, pero que fueron consentidas. Eso sí, de haber utilizado un consolador para completar la acción dijo no acordarse.

Los hechos sucedieron el 17 de enero de 2023, ocho días después de que ella le hubiese dicho por primera vez que la relación estaba rota y que no quería saber nada más de él, a lo que, según coincidieron ayer la fiscal y la abogada de la víctima, el acusado hizo caso omiso. "Siguió comportándose como si siguieran siendo pareja". Por esa razón, la víctima no solo se lo reiteró por mensaje de WhatsApp varias veces, sino que incluso grabó algunas conversaciones. Y por el mismo motivo, "porque no quería saber nada de él ni como amigo, pero sí conservar una relación cordial", accedió a cenar con Alejandro G. L. la noche del 17 de enero, "para volver a reiterarle que había roto con él, que se había acabado".

Le dejó dormir en casa para evitarle la lluvia

Al concluir la cena, y dado que había una intensa lluvia sobre València y él debía volver a Alzira, la mujer, en un acto de generosidad, le ofreció dormir en su casa, "pero dormir únicamente; eso no le daba derecho absolutamente a nada más", han insistido las acusaciones.

Tras una breve charla, ella tomó una pastilla de un fármaco recetado por su odontólogo para paliar el dolor de muelas, un medicamento que contiene tramadol -un derivado de la morfina- y un antiinflamatorio. El comprimido la sumió en minutos en un estado de intenso letargo que la dejó inerte. "Me moría de sueño, no podía levantar los párpados". Sin quitarse siquiera la ropa, se tumbó en la cama y se quedó vencida.

El acusado, que tenía una orden de alejamiento de su anterior pareja y madre de su hijo, le dio palmadas en las mejillas y le abrió los párpados. "En cuanto comprobó que estaba dormida satisfizo sus peores instintos, desató todos sus deseos carnales contra el cuerpo de ella, que se sintió ultrajada, humillada", resumió su letrada. "La trató como a una muñeca, primero la limpió a ella y luego se limpió él con el mismo papel, que dejó primero sobre la mesilla de noche y que luego tiró, ya por la mañana a la papelera", gracias a lo cual se ha podido analizar y obtener el ADN de él en mezcla con el de ella.

El forense: "El sexo no fue consentido"

Tanto la abogada como la fiscal han defendido que la declaración de ella ha sido "congruente y persistente" desde el primer momento y cada vez que ha tenido que repetirla en este proceso. “Una víctima de violencia sexual recuerda todos los detalles porque cada acto es una humillación y genera dolor y secuelas”, sentenció la acusación particular.

Particularmente demoledor ha sido la declaración de uno de los dos psiquiatras forenses del Instituto de Medicina Legal que realizó el informe multidisciplinar propio de las investigaciones judiciales de violencia machista. El perito explicó que "a falta de otros indicadores, al principio no la creí. Por eso el interrogatorio al que la sometí hizo que se sintiera maltratada. Creo que incluso le pedí disculpas, pero era necesario hacerle todas esas preguntas, más de veinte, para saber si decía la verdad. Y todas las respuestas demostraron que era totalmente creíble porque lo que describía eran exactamente los síntomas de una persona muy afectada por el tramadol, que es como la morfina, cuando la toma por primera vez. Describía perfectamente que sentía el peso de él, que era un hombre grande, sobre ella y que no podía moverse aunque quisiera, que no le respondía el cuerpo y que le decía no, no, no, que no podía abrir los ojos, que estaba consciente pero sin poder moverse. Salí totalmente convencido. Gracias a ese interrogatorio, en el que se sintió injuriada y que tuvimos que parar varias veces porque ella rompía a llorar y lo estaba pasando fatal, tuvimos la confirmación de que el sexo fue no consentido y de que vivió una agresión sexual", concluyó.