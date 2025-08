El gran velero encallado en Xàbia se incautó a narcotraficantes y el actual dueño lo compró en una subasta por 85.000 euros

El velero que encalló en Xàbia hace once días y que se ha convertido en la gran atracción turística del verano (los turistas se hacen selfis con el barco detrás) tiene un negro pasado. El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria lo interceptó en una operación contra el narcotráfico. Llevaba a bordo gran cantidad de hachís. Las autoridades se incautaron de la embarcación, que tiene 18,39 metros de eslora, 5,20 de manga y 2,40 de calado y navegaba con bandera polaca.

El "Bau bau", que así se llama este barco, permaneció atracado en el puerto de Cartagena hasta el pasado mes de mayo. El Ministerio de Presidencia y Justicia lo tasó y sacó a subasta. La tasación fue de 74.000 euros. No obstante, un velero de estas características nuevo vale medio millón de euros (este se construyó en 1992). La subasta tuvo lugar el 13 de mayo. Su actual dueño se lo quedó por 85.000 euros. Una ganga.

Pero el nuevo propietario lo ha podido disfrutar poco. El temporal del pasado 24 de julio lo arrancó de la boya de amarre de la cala del Tangó de Xàbia (reserva marina del cabo de Sant Antoni). El oleaje lo zarandeó y lo llevó hasta el Primer Muntanyar, donde embarrancó. Once días después, el dueño no ha contratado todavía a la empresa que debe reflotarlo (sí ha mantenido contactos con Kraken Serveis Marítims). La operación para devolverlo al mar es costosa en todos los sentidos, por la dificultad que entraña y por cara.

De momento, el dueño ni siquiera ha vaciado los depósitos de combustible. Es lo que más urge. Hay que minimizar el riesgo de contaminación en una costa de gran valor ecológico (praderas de Posidonia oceanica y de Cymodocea nodosa y, en tierra, el Limonium interjectum, una planta cuya única población se ha hallado en este litoral).

El interior de la embarcación; imágenes difundidas al sacarla a subasta / Levante-EMV

El velero permanecerá, en principio, encallado en la costa de Xàbia durante todo el verano. Hay atracción turística para rato. Hay muchos trámites por hacer. La empresa que asuma este "reto" (la dificultad es máxima) debe redactar el proyecto de salvamento y presentarlo en Capitanía Marítima. Por tierra, no se puede retirar la embarcación a no ser que se desguace, opción que no se descarta aunque seguro que no le hace ninguna gracia a su nuevo propietario, quien apenas ha tenido tiempo de desplegar velas.

La cubierta y la cabina de mando / Levante-EMV

Grietas en el casco

Lo más lógico es sacarla por el mar. Pero el velero tiene fisuras en el casco. Además, no hay calado suficiente. Está encallado sobre la duna fósil (la roca tosca). Aquí hay una pasarela de hormigón construida hace años para que los bañistas se metieran el mar. Ese tramo de hormigón complica todavía más la maniobra para reflotar el barco. Cuando ya se supera esa primera "barrera", la profundidad es escasa, de algo más de un metro. Y el "Bau bau" tiene un calado de 2,40 metros. Desplazarla sin ocasionar más daños en el casco es sumamente complicado.

Además, realizar ahora, en pleno agosto, la compleja operación para reflotar el velero significa exponerse a las miradas de cientos de turistas ociosos. La expectación sería máxima y a los especialistas en salvar embarcaciones encalladas no les convence nada ponerse manos a la obra observados (y escrutados) por una multitud. Por si fuera poco, el litoral de Xàbia registra ahora una gran presión náutica. Trabajar cuando hay tanto barco navegando por la bahía es otra complicación.

Así las cosas, retirar el velero va para largo. Los turistas tienen muchas semanas por delante para seguir tomando fotos de esta impresionante embarcación de casi 19 metros de eslora que permanece recostada (está muy inclinada y en precario equilibrio) sobre la costa de piedra tosca del Primer Muntanyar de Xàbia.

Mientras tanto, los emplados de Tetma, la concesionaria de la recogida de basura de Xàbia, se han llevado esta mañana los despojos del pequeño velero, el "Caprichoso", que la misma tarde que encalló el "Bau bau", quedó totalmente destruido al lanzarlo el temporal contra las rocas de la Cala Blanca.