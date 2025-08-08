Accidente de montaña
Muere un alpinista catalán y su compañera resulta herida grave en los Alpes suizos
El accidente ocurrió ayer, jueves, según el delegado el Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto
EFE
Un alpinista catalán, vecino de Terrassa (Barcelona), ha muerto en un accidente de montaña en los Alpes suizos, y su compañera, también catalana, han resultado herida grave.
Según ha informado este viernes el delegado el Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, en su cuenta de X, el accidente de esta pareja de excursionistas catalanes ocurrió ayer en los Alpes suizos.
En el accidente, el alpinista falleció, mientras que su compañera resultó herida de gravedad.
El delegado del Gobierno, que ha mostrado su pésame a la familia y amistades del alpinista fallecido y ha deseado una pronta recuperación a su compañera herida, ha señalado que se mantiene en contacto con la Dirección General de Emergencias Consulares y con el Ministerio de Asuntos Exteriores para agilizar el proceso de repatriación del cadáver.
- Temor en la playa de Levante de Benidorm por la llegada de medusas
- Mario Vaquerizo abre las Fiestas de Elche con un pregón exprés
- ¿Por qué están apareciendo vacas muertas en las playas de Alicante?
- El joven asesinado a tiros en Torrevieja fue rematado en el suelo tras caer sobre un niño
- Mario Vaquerizo o el pregón bomba de Elche que ni Vox se esperaba
- Aguas de Alicante trabaja a contrarreloj para eliminar el gran socavón en Playa de San Juan
- La playa de Levante de Benidorm se llena de tortugas recién nacidas
- Tres perros, un coche de juguete y una escena que solo podía ocurrir en Benidorm