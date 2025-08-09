La Policía detiene a un menor como presunto autor de la brutal agresión a un agente en Elche

La Policía Nacional ha detenido en la medianoche de este viernes a un menor como uno de los presuntos autores materiales de la paliza a un policía en Carrús, Elche. El detenido, de 17 años, lanzó una piedra que impactó en la cara del agente, quien sufrió graves daños que le obligaron a pasar cuatro días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General ilicitano.

Fuentes del cuerpo consultadas por este diario aseguran que la investigación avanza y que no descartan nuevas detenciones. Confirman, no obstante, que el joven detenido esta medianoche, en Elche, ha sido identificado como autor material de la agresión. La actuación policial se ha llevado a cabo contrarreloj a fin de poder presentar al detenido ante la Fiscalía de Menores este mismo sábado, pues el plazo máximo de detención para quienes no han cumplido los 18 años es de 24 horas.

También señalan fuentes conocedoras del caso que al joven se le imputará un delito de asesinato en grado de tentativa por la paliza y pedrada que sufrió el policía. Los hechos ocurrieron el pasado 2 de agosto, cuando un agente de la Policía Nacional fuera de servicio fue brutalmente agredido por dos individuos tras intentar impedir la comisión de un delito en la calle Clara Campoamor de Elche.

Lesiones graves

Según informaron fuentes del sindicato Jupol, al que pertenece el agente, éste regresaba a su casa y observó a dos personas que estaban manipulando una moto. Cumpliendo sus funciones, el policía fue a recriminarles por la acción y en ese momento fue salvajemente agredido por las dos personas, que a puñetazos y pedradas "lo golpearon hasta dejarlo inconsciente en el suelo".

Entre las lesiones sufridas, que obligaron a la víctima a ser atendido en la UCI durante cuatro días, se incluyen la pérdida de casi la totalidad de los dientes, un parpado roto, la nariz fracturada, una fractura de cráneo, 12 grapas en la cabeza y los pulmones encharcados, según Jupol.

Actualmente, el agente agredido se encuentra hospitalizado, ya fuera de la UCI, pero incapaz de recordar nada sobre los hechos.

Reacción de Jupol

Tras conocerse la detención de uno de los implicados en el ataque, Jupol se ha pronunciado para para felicitar a los agentes a cargo de la investigación por su rapidez en identificar y capturar a uno de los autores. Asimismo, han confirmado en su que el detenido pasará a disposición de la Fiscalía de Menores a lo largo de este sábado.

Sin embargo, han señalado que "este nuevo episodio de violencia protagonizado por menores vuelve a poner sobre la mesa la urgente necesidad de revisar y reformar la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor (LORPM)". Según argumenta el sindicato mayoritario en el cuerpo de Policía, "casos como el de Elche evidencian que la legislación vigente no ofrece una respuesta proporcional a la gravedad de determinados delitos cometidos por jóvenes, especialmente en el tramo de edad de 14 a 18 años, donde se registran agresiones muy graves con penas que resultan claramente insuficientes".