La Xunta declara la situación 2 en toda la provincia de Ourense por los incendios

Santiago de Compostela, 12 ago (EFE).- La Xunta ha declarado la situación 2 de emergencia a nivel provincial en Ourense por los incendios que se registran en esa provincia.

La administración autonómica, según ha explicado la Consellería del Medio Rural, pretende así "una mayor agilidad de medios y recursos de la comunidad autónoma y del resto de administraciones para la provincia", donde interviene también la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La medida implica además la ampliación del horario laboral del personal en la lucha contra los incendios.

En Galicia hay doce fuegos de más de veinte hectáreas, de los que nueve están localizados en Ourense.

Están activos en esa provincia los de Requeixo, en Chandrexa de Queixa, con 3.000 hectáreas quemadas y la intervención de la UME; Santiso, en Maceda (500 hectáreas y proximidad a los núcleos de Calveliño do Monte y Santiso); A Mezquita, parroquia de A Esculqueira (20 hectáreas), y Cartelle, parroquia de Anfeoz (20 hectáreas).

Se encuentran estabilizados en Ourense los fuegos de Moialde, en Vilardevós, desde este martes a las 10:02 horas (40 hectáreas); Paredes, en Montederramo (120 hectáreas); Vilariño de Conso, parroquia de Mormentelos (180 hectáreas); y Castro de Escuadro, en Maceda (450 hectáreas).

Ya controlado en la provincia ourensana está, desde la madrugada, el de Verín, en la parroquia de Mourazos.

En A Coruña se encuentra en esa misma situación el de Monfero-Queixeiro, que afecta al Parque Natural de las Fragas do Eume (5 hectáreas); en Pontevedra, el de Souto, en A Estrada (20 hectáreas), y en Lugo, el de Monteseiro, en A Fonsagrada (150 hectáreas).

En la provincia lucense sigue activo el de Santalla, en el municipio de Samos, con 200 hectáreas quemadas desde que se decretó el lunes hacia las 23:30 horas.