La Xunta ve una "clara intencionalidad" en la mayor parte de los incendios de Galicia

Santiago de Compostela, 12 ago (EFE).- La conselleira de Medio Rural de la Xunta, María José Gómez, ha advertido de la "altísima actividad incendiaria" en Galicia, con cerca de medio centenar de fuegos por día, y la "clara intencionalidad" que hay en la mayor parte de ellos.

Gómez ha admitido, en declaraciones en Cambados (Pontevedra) durante una visita a la cooperativa Horsal, que la situación "es preocupante en Galicia", pero también en "todo el país, por desgracia".

Con todo, dentro de esta "preocupación", ha pedido "calma" y "atender" las indicaciones de las fuerzas de seguridad, al tiempo que ha destacado la "colaboración total entre todas las administraciones".

La titular de Medio Rural ha declarado que en la comunidad autónoma se está registrando "una altísima actividad incendiaria", con "alrededor de 40 o 50 incendios" cada día, de los que solo trascienden los que "evolucionan peor".

En su intervención ante los periodistas ha precisado que, mientras los fuegos de finales de julio se debían a "causas agrícolas", como tareas de desbroce, en las "dos últimas semanas" se percibe "una clara intencionalidad en la mayor parte" de los incendios.

Así, se ha reafirmado en considerar esos incendios como "atentados" porque "una vez" se planta un fuego, este es "incontrolable" y, si es cerca de zonas pobladas, "no hay palabras para calificar las situaciones que se están viviendo" en algunos lugares.

Por eso, defender a las personas y las viviendas, ha dicho Gómez, es la "prioridad".

Ha afirmado también que las investigaciones sobre los fuegos "siempre son más lentas de lo que se desearía", pero van dando sus frutos, con detenciones como las dos de "presuntos incendiarios" que trascendieron la semana pasada en Ourense.