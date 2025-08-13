Multitiendas, farmacias: así ayuda el bando móvil a los vecinos confinados en Villar del Pedroso

Entre el humo y el silencio de las calles vacías, Villar del Pedroso aguarda noticias. Mientras tanto, cada aviso del Bando Móvil se convierte en un hilo que une a vecinos y autoridades: "Las tiendas de David y Fátima permanecerán cerradas, la de Las Cruces 3 abrirá exclusivamente para la venta de pan". "El chiringuito no abrirá hoy" o "se esperan tormentas y vientos, por lo que se ruega extremar las precauciones" son algunos de los mensajes emitidos desde el servicio de comunicación Bando Móvil Informa de la localidad cacereña.

La cadena de alertas comenzó tras el incendio declarado ayer por la tarde en Navalmoralejo (Toledo), que se extendió rápidamente hasta la localidad cacereña de Villar del Pedroso. Poco antes de que la Junta de Extremadura activara, en la noche de este lunes, la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales (INFOCAEX), la plataforma digital —que también cuenta con aplicación para móvil— pidió a los vecinos despejar sus vehículos de las zonas de paso de los bomberos.

21.30 horas: desalojos y confinamiento

Posteriormente, se informó del desalojo de viviendas en la zona este del municipio. Hasta las dos de la madrugada, el servicio envió avisos a los residentes: concentración en la zona próxima al cuartel, confinamiento domiciliario, cierre de puertas y ventanas para evitar la entrada de humo, habilitación de puntos de refugio y la orden de no salir a la calle.

Imagen con los primeros mensajes del Bando Móvil ante el incendio en Villar del Pedroso / Villar del Pedroso Informa

07.10 horas: servicios y uso del agua

A las siete de la mañana, el Bando Móvil ha reanudado su actividad: "Al estar la población confinada, los servicios municipales permanecerán cerrados —piscina, campamento, biblioteca y gimnasio—" y ha pedido "hacer un uso mínimo del agua para no vaciar los depósitos y permitir a los medios de extinción la carga de cisternas". También ha detallado el estado de las carreteras, indicando cuáles estaban operativas y cuáles no.

08.24 horas: comercios locales, cerrados

Los comerciantes se sumaban poco después a las medidas: cerraban Las Cruces, las tiendas de David y Fátima, la sucursal de Unicaja y el chiringuito. La farmacia, como servicio básico, abría hasta las 13:00 horas.

14.00 horas: el fuego, casi perimetrado

A mediodía, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha ha informado de que el fuego estaba perimetrado al 90%, pero ha alertado sobre las condiciones meteorológicas de la tarde: "En estos momentos la actividad del incendio es muy poca, pero hay algunos puntos calientes".

Minutos después, el Bando Móvil ha insistido en que el incendio sigue sin estar controlado y ha advertido de que "se esperan tormentas y vientos a lo largo de la tarde, por lo que debemos mantener el confinamiento domiciliario".

16.39 horas: apoyo a los ganaderos

La última actualización, alrededor de las cinco de la tarde, ha permitido que los ganaderos que necesiten atender a sus animales se dirijan al puesto de mando —ubicado en el campo de fútbol junto a la piscina municipal— para ser acompañados por una patrulla de la Guardia Civil, que trabaja desde ayer asistiendo a la población.

En estos momentos, con el fuego aún latente, el humo todavía cubre el horizonte. Y, como al principio, cada mensaje del Bando Móvil continúa siendo ese hilo que mantiene unida a la comunidad hasta que llegue la última noticia: el final de la emergencia.