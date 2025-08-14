Fuegos en España
Detienen a un hombre por provocar un incendio que arrasó 4.000 hectáreas en Zamora
La Guardia Civil investiga a otro hombre por el fuego de León y detiene al posible responsable del de Ávila
T. S.
Un hombre ha sido detenido por el Seprona de la Guardia Civil de Zamora como presunto autor del incendio forestal originado en Puercas de Aliste y que se desató después por Ferreruela de Tábara Losacio, Abejera, Riofrío de Aliste, Sarracín, Valer, Bercianos y Sesnandez de Tábara.
Además, investiga a otras dos personas más. Una por su posible relación con el incendio en Filiel-Lucillo (León) en el que se vieron afectadas dos hectáreas otra como presunto responsable de un delito de incendio forestal que arrasó 2.200 hectáreas en los términos municipales de Cuevas del Valle, Mombeltrán y El Arenal (Ávila).
Sigue la investigación
La Guardia Civil continúa con las investigaciones abiertas para esclarecer todos los incendios forestales para recabar indicios que esclarezcan sus causas e identifiquen a sus autores.
A lo largo del año 2025, la Guardia Civil de Castilla y León ha realizado 88 investigaciones motivadas por incendios forestales, lo que ha originado la instrucción de 63 diligencias penales, fruto de las cuales 22 personas fueron investigadas y 3 detenidas.
Además, durante dicho periodo se han formulado casi 90 denuncias por infracciones administrativas a la normativa de incendios forestales
- Las terrazas de los hoteles de Benidorm se convierten en objeto de deseo para el turismo internacional del lujo
- El humo ciega parte de la majestuosa Palmera de la Virgen de las Fiestas de Elche por la escasez de viento
- Vende un teléfono de alta gama en Alicante a través de Wallapop y le pagan con billetes falsos
- Lo peor de la ola de calor está por llegar a la provincia de Alicante
- El cura de Xixona, erre que erre: las fiestas se quedan otra vez sin la procesión de los patrones
- Llegan dos pateras con 30 migrantes a la playa de la Fossa de Calp y al Cabo de la Nao en Xàbia
- Detenida una pareja por abandonar varias horas a sus hijos de 1, 3 y 6 años en un balcón en Alicante
- Más de dos millones de pasajeros en el aeropuerto Alicante-Elche por primera vez en su historia