La policía de Indonesia investiga la desaparición de una española de 72 años en la isla de Lombok

La Policía de Indonesia investiga la desaparición de la española María Matilde Muñoz Cazorla, de 72 años, en Lombok, isla a la que llegó en junio y donde en principio no se le ha visto desde comienzos de julio, sin que haya registro de su salida del país del Sudeste Asiático.

El jefe de Policía de la comisaría de Lombok Occidental, Yasmara Harahap, a cargo del caso, dijo a EFE este viernes que iniciaron la investigación hace dos días, tras recibir una notificación por parte del departamento de relaciones internacionales de la Policía Nacional de Indonesia, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores del archipiélago asiático. "Tras recibirla, lanzamos inmediatamente una investigación", afirmó el agente.

La mujer, nacida en Ferrol (A Coruña) en septiembre de 1952 y afincada en Mallorca, llegó a la isla indonesia en junio y tenía reservada una habitación en el hotel Bumi Aditya, en la zona costera occidental de Senggigi, hasta el 20 de julio, si bien en el establecimiento dicen que la vieron por última vez el 2 de julio, según el policía.

"Hemos buscado en otros hoteles y villas de la zona", dice, además de haber acudido al hotel donde se hospedaba, sin tener aún pistas sobre su paradero, mientras las autoridades de Inmigración indonesias no tienen constancia de que haya salido del país.

"Si hubiera vuelto a España, habría registro de ello. Actualmente, no lo hay, lo que significa que aún está en Indonesia", asegura el policía, información que confirman a EFE otras fuentes cercanas al caso. El agente señala que de momento no pueden compartir hipótesis sobre su desaparición. "No hay aún conclusiones", subraya.

Primera alerta

La primera alerta sobre la desaparición de Muñoz, jubilada y quien acostumbra a pasar el año viajando por Asia y había visitado con frecuencia Indonesia y Lombok, una turística isla vecina de Bali, la dio su amiga Olga Marín Calonge el 28 de julio en la comisaría Sant Feliu de Guixols (Gerona).

En su denuncia indica que no contesta y que desde "el 7 de julio no aparecen como recibidos sus mensajes en WhatsApp", además de creer "que la desaparición de la señora Muñoz no es voluntaria". La desaparecida, soltera y sin hijos, era muy activa en su comunicación con su grupo cercano de amigas.

En Indonesia, "a petición nuestra", dice a EFE Marín desde España, el agente turístico encargado del visado de Muñoz interpone también una denuncia sobre su desaparición el 5 de agosto ante la comisaría provincial de West Nusa Tenggara, que remite el caso a la de Lombok Occidental.

El último contacto de Muñoz con su círculo cercano es "a finales de junio", según afirmó a EFE otra amiga Marta Ventura.El hotel de Lombok donde se hospedaba aseguró a EFE, como también hizo a la Policía, que vio por última vez a la española el 2 de julio. Nurmala Hayati, contable del hotel Bumi Aditya, dijo hoy a EFE que Muñoz se registró allí primero sobre el "12 de junio", y que "extendió su estancia" en el establecimiento el 2 de julio hasta el 20 de ese mes, pagándole por adelantado e indicándole que "se iba a la playa". "Después ya no la vi de nuevo", indica.

"El día 5 de julio, el personal del hotel me dijo que Matilde no había vuelto desde el 2 de julio. Le mandé un mensaje de WhatsApp pero no lo recibió. Fue solo el día 6 (de julio) cuando contestó diciendo que estaba en Laos. Ya no la escribí más", añade Hayati, quien afirma estar en contacto con la Policía de Lombok. Ventura dijo por teléfono a EFE que el hotel también informó al grupo de amigos de Muñoz de que "Matilde estaba en Laos", lo que, añadió, "a nadie le cuadra".