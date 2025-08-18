Abatido a tiros un hombre tras intentar agredir con un cuchillo a dos policías en València

Agentes de la Policía Nacional han abatido a tiros a un hombre de nacionalidad china y 46 años de edad que estaba generando graves disturbios en un edificio de València, amenazando a uno de sus vecinos con un cuchillo de grandes dimensiones. Según indican fuentes policiales consultadas por este diario, a la llegada de los agentes, el agresor se habría abalanzado sobre ellos con la intención de atacarlos de manera súbita, por lo que los agentes se han visto en la necesidad de hacer uso del arma reglamentaria para defenderse.

Los hechos se han producido a primera hora de la tarde de este lunes, sobre las 16.00 horas, en la calle Godofredo Ros. Agentes del distrito de Ruzafa han recibido el aviso de que un hombre estaba amenazando a un vecino, aporreando la puerta y tratando de acceder a la vivienda.

Amenazaba a los agentes

Hasta el lugar se han desplazado tres agentes, quienes al llegar a la vivienda del agresor han sido atacados por el ahora fallecido. Al parecer, tras llamar a su puerta, el hombre se habría abalanzado sobre los agentes armado con el cuchillo, por lo que estos se han visto en la necesidad de hacer uso de su arma reglamentaria para defenderse y reducir al agresor, tal y como establecen los protocolos policiales.

Como consecuencia de los disparos, el hombre ha resultado herido de gravedad, recibiendo las primeras atenciones por parte de los policías. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias ha movilizado por su parte una ambulancia del SAMU para asistir al herido.

A su llegada, el equipo médico ha continuado con las maniobras de RCP avanzadas y otras técnicas de estabilización que habían comenzado a practicar los policías. Sin embargo, el hombre no ha respondido a estas maniobras y los médicos finalmente han confirmado su fallecimiento.

El protocolo establece que hay que neutralizar al agresor

La actuación policial se produce años después de que el subinspector de la Policía Nacional Blas Gámez Ortiz, de 51 años, destinado en el grupo de Homicidios de València, fuera asesinado por el bautizado como "asesino de la maleta". En esa ocasión, su compañero tuvo que abatir de siete disparos al criminal, Pierre Danilo L., un hombre de 36 años y nacionalidad sueca y origen argentino.

Este precendente está muy presente en la policía de València desde que ocurrieron los hechos. Además, cabe destacar que el protocolo policial establece que a partir de cierta distancia hay que neturalizar al agresor, ya que por debajo de esa distnacia la ventaja del sujeto armado con el cuchillo prevalece sobre el que hace uso de la pistola.