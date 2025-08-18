En Albuñol
Un detenido por intentar quemar una iglesia en Granada
La rápida intervención de la Guardia Civil y de los bomberos de Motril consiguió sofocar el incendio
EFE
La Guardia Civil ha detenido en la tarde de este domingo al joven que presuntamente ha prendido fuego al interior de la Iglesia de Santiago Apóstol, en el anejo de El Pozuelo del municipio de Albuñol (Granada).
El suceso ha ocurrido sobre las 14:00 horas de este domingo, cuando el ahora detenido forzó la puerta de entrada rompiendo una vidriera y, entrando con un martillo, causando importantes daños en los enseres de la iglesia, para después prender fuego al interior, según han explicado a EFE vecinos de la zona.
La rápida intervención de la Guardia Civil y de los bomberos de Motril consiguió sofocar el incendio.
La zona se encuentra precintada por la Guardia Civil, que prohíbe el acceso a ella a los vecinos y de igual forma la entrada a la iglesia hasta que no se haga inspección ocular para evaluar los daños.
- Cambios en la jubilación en 2026: la Seguridad Social aplicará un nuevo método para calcular la base reguladora
- El desfile de verano y el festivo de la Virgen de Agosto provocan el caos de tráfico en el centro de Torrevieja
- El carnicero más famoso de Alicante se jubila
- Renuncia al contrato la empresa que debía retirar 700 gallos, gallinas y pollos de las calles de Torrevieja
- El Supremo confirma la absolución de 9 acusados en Alicante de defraudar más de un millón
- El Ayuntamiento de Alicante responsabiliza ahora al Gobierno de la práctica ilegal del “top manta”
- La provincia bate récords: Alicante registra su temperatura más alta en lo que va de año
- El primer grado universitario presencial de Torrevieja lo ofrecerá un centro privado adscrito a la UMH