Milagro en Benicàssim: se estrella su furgoneta por un fallo de motor y salen ilesos

La pesadilla de muchos hecha realidad pero con un final feliz. Este lunes una avioneta con dos ocupantes se estrellaba en el término municipal de Benicàssim, según señala Europa Press, al sufrir un fallo el motor en el despegue. Un terrible accidente que quedó en susto tras el hallazgo de unos agentes de la Policía Nacional.

Agentes del Unidad de Medios Aéreos de la Policía Nacional iniciaron la búsqueda de la avioneta cuando se encontraban sobrevolando la provincia de Castelló con motivo de la Operación Verano: les extrañó no observar el aeroplano que estaba previsto que sobrevolara próxima a ellos.

Los agentes, que viajaban en helicóptero, lograron localizar el avión siniestrado desde el aire y procedieron a avisar inmediatamente a los servicios de emergencia a través de la Sala CIMACC 091, que pudieron celebrar una vez llegados al lugar del siniestro que los dos ocupantes del aeroplano accidentado estaban ilesos.