En Toledo
Cinco actores heridos al volcar un vehículo en el parque temático Puy du Fou
Los afectados son un hombre de 32 años y cuatro mujeres, dos de 26 años, una de 27 y otra de 36
EFE
Toledo
Cinco actores resultaron heridos al volcar un coche de atrezo en el parque Puy du Fou, ubicado en Toledo, ha informado a EFE el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.
El accidente tuvo lugar anoche, cuando el coche de atrezo volcó y los cinco actores que lo ocupaban cayeron al suelo, según la fuente.
Los afectados son un hombre de 32 años y cuatro mujeres, dos de 26 años, una de 27 y otra de 36, que fueron atendidos por la UVI en el lugar de los hechos y trasladados por dos ambulancias de urgencias al hospital de Toledo.
También se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y Local.
