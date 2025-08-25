Investigación
Los bomberos encuentran restos óseos mientras trabajaban en un incendio en Ourense
El vehículo junto al que se hallaron pertenecería a un vecino desaparecido hace unos meses
EP
Santiago de Compostela
Un helicóptero de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Laza localizó unos restos óseos junto a un vehículo mientras trabajaban en la extinción de un incendio en Vilariño de Conso (Ourense).
Según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso, los restos hallados en el monte del municipio ourensano estaban próximos al vehículo que coincide con el de un ourensano desaparecido hace algunos meses.
Los restos han sido trasladados para su análisis forense e identificación.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una trabajadora agota un año de baja médica y vuelve a pedirla al mes: el tribunal le da la razón frente a la Seguridad Social
- Hacienda beneficiará con 1.150 euros a las personas que vivan con personas mayores de 65 años
- Los pequeños dragones azules ya se cuentan por docenas en las playas de Guardamar este sábado
- La Guardia Civil ya multa: vigila miles de maleteros de coches para comprobar que lleves este artilugio siempre
- La Guardia Civil detiene a un médico en Alicante por grabar a pacientes sin su consentimiento
- Alicante abre expediente por el trabajador que prohíbe el paso de 'rojos' y 'etarras' en la playa de Tabarca
- La suerte de la Lotería Nacional desembarca en Alicante
- Un paseo peatonal en el que ya no cabe nada