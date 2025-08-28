Matan a un hombre a tiros delante de su hijo en Alaquàs

Un hombre de unos 40 años de edad ha fallecido a última hora de esta tarde tras recibir dos disparos en la puerta de su casa, en Alaquàs. En el momento del crimen el fallecido se encontraba acompañado de su hijo, de unos quince años de edad, quien habría abierto la puerta al homicida antes de que empezara a disparar, según relatan los vecinos del edificio a este diario. El autor de los disparos, un hombre cuya identidad de momento no ha trascendido, ha huido de la vivienda tras consumar el crimen en un coche rojo. La Policía está peinando la zona para dar con su paradero, de momento desconocido.

Según han confirmado fuentes municipales a Levante-EMV, del mismo grupo editorial que INFORMACIÓN, el homicidio se ha producido sobre las 20.00 horas en la calle Balmes del barrio de los Faroles de Alaquàs. Según los primeros datos, el fallecido, que ha recibido al menos uno de los disparos en el pecho, es Yampan S.M. un hombre que contaba con múltiples antecedentes penales por delitos relacionados con el tráfico de drogas y otras actividades delictivas, por lo que los investigadores no descartan que se trate de un ajuste de cuentas.

La policía busca al homicida

Tras recibir el aviso del tiroteo, varias patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local se han desplazado inmediatamente hasta el lugar del crimen y han precintado la zona. A pesar de que los medios sanitarios se han movilizado con rapidez, a su llegada los médicos solo han podido confirmar la muerte del hombre como consecuencia de las heridas.

Según relatan los vecinos del fallecido, el hombre se encontraba en su casa cuando una persona ha llamado a la puerta de su casa, en un bajo de la calle Balmes de Alaquàs. Al parecer, ha sido su hijo, de unos quince años de edad, el que habría abierto la puerta. En ese momento el visitante le ha apuntado con el arma. Sin embargo, el menor ha podido esquivar al asaltante y los disparos han impactado contra su padre, un hombre de 40 años, quedando tendido en el suelo.

Tras disparar a su víctima, el autor de las detonaciones ha salido corriendo del edificio y ha emprendido su huida montado en un coche rojo. Por su parte, el menor ha comenzado a pedir auxilio al grito de "socorro, que se muere mi padre", por lo que los vecinos han llamado a la policía, que rápidamente se ha desplazado hasta el lugar.

La Policía Nacional está peinando la zona para tratar de dar con el paradero del homicida y proceder a su detención. Asimismo, han acudido agentes del Grupo de Homicidios y de la Policía Científica, quienes han comenzado a realizar la inspección ocular de la zona en busca de los posibles vestigios del autor del homicidio.

Lugar del tiroteo que ha acabado con la vida de un hombre en Alaquàs / Fernando Bustamante

La víctima tenía múltiples antecedentes por drogas

Según ha podido confirmar este diario, el fallecido era un viejo conocido por la Policía Local de Alaquàs debido a sus múltiples antecedentes penales por el tráfico y el menudeo de drogas, además de otros delitos. De ahí que la principal hipótesis que se baraja es que el homicidio pueda estar relacionado con un ajuste de cuentas.

Vecinos de la zona relatan a este diario que han escuchado hasta cuatro detonaciones, lo que ha provocado que se llegaran a vivir instantes de pánico entre la gente que en ese momento paseaba por la calle. Algunos, incluso, especulaban conocer al autor de los disparos, un hombre conocido en el pueblo, también por su vinculación con el mundo de las drogas, lo que refuerza la teoría de que el homicidio atienda a una venganza.

Ahora, la Policía Nacional trabaja para dar con el paradero del asesinato de un hombre de unos 40 años en Alaquàs. Por su parte, pasadas las 22.00 horas la Comisión Judicial procedía al levantamiento del cadáver, que ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde mañana se le realizará la autopsia.