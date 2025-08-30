Un hombre sufre una lesión medular tras volcar su kayak y golpearse contra las rocas en Benitatxell

Un hombre de 46 años ha resultado herido este sábado con una posible lesión medular tras volcar el kayak en el que navegaba por la costa norte de Alicante. El accidente se produjo en la playa de los Tiestos, una cala aislada y rocosa situada junto a la conocida cala del Moraig, en el término municipal de Benitatxell.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, la víctima cayó al mar después de que el fuerte oleaje hiciera zozobrar la embarcación. Al precipitarse al agua, se golpeó violentamente contra unas rocas en una zona de difícil acceso, encajada entre acantilados.

Ante la gravedad de la situación y la ubicación del herido, se activó el grupo de rescate en montaña, que se desplazó hasta el lugar con un helicóptero. Tras localizar al hombre, los rescatadores procedieron a su evacuación aérea hasta un centro hospitalario, donde permanece ingresado a la espera de una evaluación médica más precisa.

Todo apunta a que el impacto le habría provocado una lesión medular, aunque será el equipo médico quien confirme el alcance de las secuelas. El suceso ha tenido lugar en una zona frecuentada por senderistas y aficionados al kayak, pero de difícil acceso por tierra, lo que ha hecho aún más compleja la operación de rescate.