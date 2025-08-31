Detenida una pareja mientras robaba en una vivienda en obras de la zona norte de Alicante

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a una pareja, un hombre y una mujer de 32 y 47 años respectivamente, acusada de un delito de robo con fuerza en un domicilio de la zona norte de la ciudad, donde fueron sorprendidos en pleno delito. Según fuentes policiales, los detenidos accedieron a una vivienda que se encontraba en reformas para sustraer material de obra.

Los agentes de seguridad ciudadana fueron comisionados por la Sala CIMACC-091 para que se dirigieran a un domicilio de la zona norte, donde se había recibido una llamada alertando que dos personas habían saltado el muro de la vivienda. Tras llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con una vecina testigo de los hechos y con el propietario del inmueble, que declaró que la vivienda en cuestión se encontraba en reformas y que en su interior había material de obra.

Al acceder a la vivienda con las llaves del propietario, los agentes localizaron a un hombre y una mujer ajenos a la casa escondidos en una de las habitaciones. Una vez descubiertos, los agentes llevaron a cabo la detención de ambas personas como presuntos autores de un delito de robo con fuerza. Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Alicante